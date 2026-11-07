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Почему Украина до сих пор не назначила нового посла в США: Сибига прояснил ситуацию

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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Почему Украина до сих пор не назначила нового посла в США: Сибига прояснил ситуацию
Андрей Сибига. Источник: Getty Images

Поиск нового посла Украины в Соединенных Штатах продолжается, поскольку несколько сильных кандидатов, которым предлагали эту должность, отказались от назначения. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что результаты выборов в США никоим образом не влияют на процесс отбора дипломата: определяющими являются профессиональные и личные качества претендента. В то же время отсутствие постоянного руководителя не сказалось на работе украинского посольства – дипломатическое учреждение продолжает выполнять свои функции.

Об этом Сибига рассказал в интервью программе "Амбасадоры" в эфире Украинского радио. По его словам, найти достойного кандидата на должность посла в США непросто, однако дипломатическое представительство продолжает работать под руководством временного поверенного в делах.

Почему назначение нового посла затягивается

Сибига объяснил, что поиск кандидатуры на должность посла в США остается открытым вопросом. По его словам, речь идет об одной из самых ответственных дипломатических должностей, поэтому к выбору претендента предъявляют высокие требования.

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Министр отдельно опроверг предположения о том, что на процесс назначения влияют результаты американских выборов. Он подчеркнул: политическая конъюнктура в США не является определяющим фактором, а ключевое значение имеют профессиональные и личные качества будущего посла.

"Президент уже говорил об этом публично. Несколько человек, действительно сильных кандидатов, которым предлагали эту должность, отказались. Поэтому пока этот вопрос остается открытым", – отметил Сибига.

Таким образом, сейчас МИД продолжает искать претендента, который будет соответствовать требованиям к представителю Украины в Вашингтоне. Конкретных сроков назначения нового посла министр не назвал.

Как работает украинское посольство без постоянного руководителя

Отсутствие назначенного посла не означает, что работа дипломатического представительства приостановлена. По словам Сибиги, в США назначен временный поверенный в делах, а профессиональный штат посольства продолжает работать в обычном режиме.

Министр подчеркнул, что украинское дипломатическое присутствие в Соединенных Штатах не ограничивается посольством в Вашингтоне. На территории страны также работают генеральные консульства, которые выполняют дипломатические и консульские функции.

"У нас работает очень профессиональный штат посольства Украины в США. На территории США есть много наших генеральных консульств, и сейчас мы, кстати, будем усиливать штат этих учреждений", – сказал Сибига.

Итак, в отсутствие постоянного посла текущую работу обеспечивают временный поверенный и дипломаты, уже работающие в представительстве. В то же время МИД планирует увеличить кадровые возможности консульских учреждений.

МИД планирует усилить консульскую службу в США

Сибига уделил особое внимание работе консульской службы. Он назвал это направление одним из приоритетных для министерства и сообщил, что в ближайшее время ведомство планирует завершить назначение руководителей консульских учреждений за рубежом.

В частности, Украина должна назначить генерального консула в Нью-Йорке. Министр объяснил, что эта должность имеет особое значение из-за большого количества украинских делегаций, посещающих город, а также численности украинской общины.

По его словам, усиление консульского присутствия должно помочь эффективнее работать с украинцами в США и обеспечивать надлежащий уровень дипломатического и консульского обслуживания.

Таким образом, параллельно с поиском нового посла МИД работает над укреплением кадрового состава дипломатических и консульских учреждений в Соединенных Штатах.

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СШАпосолУкраинаАндрей СибигаАндрей Сибига
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