1. Трампу нужно как можно скорее завершить войну, чтобы заслужить славу миротворца.

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2. Чтобы завершить войну, нужно оказывать давление на обе стороны.

3. Давить на россию Америке нечем, да и страшно, что россия может тогда развалиться от шока.

4. Давить на Украину есть чем, поэтому нужно давить вдвое сильнее. Фактически это принуждение к капитуляции.

5. К тому же мировой опыт мирных соглашений говорит, что нужно давить на более слабого, чтобы он принял условия более сильного, потому что давление на более сильного не убедит его прекратить.

6. А с точки зрения Трампа, россия сильнее не только потому, что у нее есть размер и ресурсы, но и потому, что у нее сильная власть, а не ненавистная демократия.

Нечто подобное я писал полтора года назад, когда подавляющее большинство обозревателей утверждало, что "Трамп придет, наведет порядок", игнорируя долгосрочные тенденции американо-российских отношений и антиевропейские настроения избирателей Трампа.

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С тех пор некоторые вещи изменились. Страх перед развалом россии в Америке еще усилился, а инструментов давления на нее стало еще меньше (поинтересуйтесь, что в первую очередь ликвидировал Маск на посту руководителя DOGE). В то же время европейцы смогли восполнить большую часть американской помощи, а российская угроза Европе стала гораздо более реальной.

То есть у нас та же картина, что и полтора года назад, только очерченная более отчетливо.

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Но за эти полтора года все устали. Вот в этом и заключается разница.

В то же время вариантов у нас немного. Соглашение на условиях Путина, включая демилитаризацию, "денацификацию" и передачу Запорожья и Херсона. Или поиск еще более глубокого взаимопонимания с европейцами, чтобы выстоять.

До выборов в США осталось недолго. После выборов американцы сосредоточатся на внутренних раздорах и, по крайней мере, не будут предпринимать ничего плохого.

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