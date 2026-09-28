Зеленский попросил Трампа в ходе переговоров с Си Цзиньпином поднять вопрос о российско-украинской войне и попытаться привлечь Китай к ее завершению. Логика понятна: сегодня вряд ли кто-то в мире имеет большее экономическое влияние на Россию, чем Пекин.

Но возникает простой вопрос: почему мы решили, что Си Цзиньпину вообще выгодно останавливать войну, на которой Китай уже заработал десятки миллиардов долларов и получил почти идеальную для себя Россию?

За годы большой войны Москва потеряла значительную часть западных рынков, технологий и инвестиций и была вынуждена переориентировать экономику на Восток. Китай получил огромного поставщика сырья, у которого теперь гораздо меньше возможностей торговаться, и в то же время огромный рынок для собственных товаров и технологий.

Насколько это выгодно Пекину, недавно фактически рассказал сам глава "Роснефти" Игорь Сечин – то ли из глупости, то ли с каким-то скрытым подтекстом. По его словам, с 2022 года Китай только благодаря более выгодной цене на российскую нефть получил около $27 млрд экономического эффекта. Переводя с языка Сечина на человеческий: Россия потеряла значительную часть западного рынка и теперь вынуждена продавать нефть Китаю дешевле, чем рыночная альтернатива. Китай покупает дешевле – и только на разнице в цене на нефть сэкономил почти $30 млрд.

А есть еще более дешевый российский газ, другое сырье и товары. Если все это сложить, то, по моей оценке, только на экономии Китай уже заработал на российской зависимости более $50 млрд.

Причем Китай не собирается останавливаться. Только в августе импорт российской нефти в Китай вырос более чем на 41% в годовом исчислении. И это очень показательный момент: пока Запад пытается сократить нефтяные доходы Кремля и заставить Путина закончить войну, Китай пользуется ситуацией и наращивает закупки российских энергоресурсов. Не потому, что Си любит Путина. Просто Россия сейчас продает Китаю то, что ему нужно, на очень выгодных условиях.

И это только деньги. Гораздо важнее то, что после 2022 года огромная часть российской экономики начала переходить на китайские рельсы. Ушли западные автомобильные концерны – их место заняли китайские. Исчез доступ к части западного оборудования – Россия переходит на китайские аналоги. Западных поставщиков заменяют китайские, во внешней торговле резко возросла роль юаня, а энергетические потоки все сильнее переориентируются на Китай.

То есть Пекин получил гораздо больше, чем дешевую нефть и газ. Он получил огромную соседнюю экономику, которая все сильнее зависит от китайского рынка, денег, товаров, оборудования и технологий. И вот это уже настоящая стратегическая победа Поднебесной, которая значительно дороже любых $50 млрд.

Поэтому Китаю не обязательно нужна победа России. Китаю нужна зависимая Россия. Слишком сильная Россия Пекину не нужна. Но и Россия, которая завтра закончит войну, восстановит экономические отношения с Европой, вернет часть западных рынков, денег и технологий и вновь обретет альтернативу Китаю, – тоже не самый лучший для Пекина сценарий.

Нынешняя Россия гораздо удобнее: достаточно сильная, чтобы воевать с Украиной, пугать Европу и отвлекать ресурсы США, но достаточно слаба и изолирована, чтобы продавать Китаю ресурсы со скидками, покупать китайские товары и все глубже погружаться в экономическую зависимость от Пекина.

Поэтому вопрос не в том, может ли Си оказать давление на Путина. Конечно, может. Вопрос в другом: зачем ему это делать?

И здесь появляется Трамп. Ему очень нужен прогресс в мирных переговорах до промежуточных выборов в ноябре. Рейтинги просели, у республиканцев проблемы, а война с Ираном вместо быстрой победы принесла Белому дому еще один кризис. Поэтому успех в переговорах по Украине стал бы для Трампа очень нужным политическим результатом. Именно отсюда его попытка договориться с Си и привлечь Китай к давлению на Москву.

Проблема в том, что Трамп фактически просит Си помочь разрушить конструкцию, которая самому Китаю чрезвычайно выгодна. Поэтому, если китайский лидер и согласится серьезно надавить на Путина, то точно не ради красивой фотографии и благодарности за вклад в мир.

Китай будет торговаться. И его цена может вообще не касаться Украины. Тарифы, технологические ограничения, электромобили, инвестиции, доступ китайских компаний к американскому и европейскому рынкам – именно здесь Пекин может потребовать плату за свою "миротворческую деятельность". Китаю это выгодно только в том случае, если он сможет выторговать серьезные экономические преференции в ЕС, чтобы спокойно доить "жирную" и, к сожалению, героическую лишь на словах Европу, запугивая ее психопатом Путиным.

И это почти идеальная схема для Пекина. Россия сначала приносит Китаю дешевые ресурсы, огромный рынок и технологическую зависимость, а затем эта же Россия пугает Европу настолько, что китайское влияние на Кремль само по себе превращается в товар. То есть Китай может заработать на России дважды: сначала на ее слабости, а затем – на способности контролировать эту слабую Россию.

Именно поэтому с Китаем Украине нужно вести переговоры, но без иллюзий. Пекин не будет помогать нам потому, что вдруг решил восстановить справедливость. Китай уже получил от этой войны более $50 млрд только в виде прямой экономии, огромный российский рынок и значительно более зависимую от себя Россию.

Если однажды Си Цзиньпин решит, что войну действительно пора заканчивать, это будет означать только одно: Пекин решил, что на мире уже можно заработать больше, чем на войне. И тогда главным вопросом будет не то, как Си убедил Путина, а какой счет Китай выставил Западу.

Если однажды Си Цзиньпин решит, что войну действительно пора заканчивать, это будет означать только одно: Пекин решил, что на мире уже можно заработать больше, чем на войне. И тогда главным вопросом будет не то, как Си убедил Путина, а какой счет Китай выставил Западу.