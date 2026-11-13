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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Народний депутат України

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Новости политики / Мнения
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5,5 т.
Блог |

Почему Путин согласился на появление европейцев на переговорах

Почему Путин согласился на появление европейцев на переговорах
Владимир Путин

Почему Путин согласился на появление европейцев на переговорах. И действительно ли это хорошо для нас?

1. Просто, чтобы ни у кого не было иллюзий: эти переговоры не об Украине, хотя мы вроде бы и в центре внимания. Это переговоры о том, как заставить европейцев снять санкции с РФ в обмен на гарантии безопасности и возможность американских компаний выступить посредниками при продаже российских товаров. И поэтому появление европейцев было предопределено.

Просто в силу слабости самих европейцев и определенной ангажированности американцев Путину удалось представить свое согласие едва ли не как царский жест милости.

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2. Европейцы пока явно не готовы к новому формату переговоров. И проблема здесь не в выборе переговорщика, проблема в мандате на переговоры. Дело в том, что даже у наших крупнейших союзников одновременно есть два противоположных мнения: они хотят завершения войны (из-за финансовых и электоральных вызовов) и одновременно хотят ее продолжения (потому что боятся агрессии РФ. В результате в ближайшие месяцы существует высокая угроза фрагментации проукраинской коалиции.

3. В то же время мы видим классическое двоемыслие Путина, который хочет торговать с Европой и тут же говорит о сферах влияния и пугает европейцев войной. Собственно, такая позиция Путина – главный сдерживающий фактор для европейцев. Но это не останавливает, а лишь замедляет фрагментацию коалиции.

4. При этом мне кажется, что в Киеве мало кто до конца осознает изменение модальности переговоров. И мы пытаемся продолжать жить по лекалам 2022 года. К сожалению, европейцы уже начали колебаться, и они не смогут жить в логике 2022 года (приезжайте все, кто нуждается, денег дадим столько, сколько нужно, Путина оставим в изоляции). Нам нужно менять стратегию и вместе с европейцами строить новую рамку красных линий. Потому что хотим мы этого или нет, но эти красные линии уже начинают сдвигаться. И теперь вопрос в том, в какой форме мы будем через 5-6 месяцев влиять на этот процесс. Как участники с правом голоса или как наблюдатели.

5. В мире есть достаточно много стран, которые очень опасаются, что право сильного устанавливать сюзеренитет над слабым может стать тенденцией. И здесь нашими естественными союзниками становятся Турция, Египет, Саудовская Аравия и ряд других стран. Более того, такая постановка вопроса ломает стратегию Китая. Поэтому повторю то, что говорил давно: нам нужно расширять шахматную доску и исходить из реалий 2026, а не 2022 года.

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Источник:Фейсбук Вадима Денисенко
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