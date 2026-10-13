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Блог

Боглана Чиликина
Боглана Чиликина

Художница

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

Почему планетой управляют деды? Это не эйджизм, а здравый смысл

Почему планетой управляют деды? Это не эйджизм, а здравый смысл
Политическая сатира. Оммаж на работу Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй" (1990). Создано с помощью ИИ

Почему, когда ты пилотируешь обычный пассажирский самолет, ты обязательно уходишь на пенсию? Потому что это опасно для людей! Потому что происходят возрастные изменения, замедляется реакция, появляются болезни и риски для здоровья. И это совершенно нормально.

Я ни разу не страдаю от эйджизма, но как так получается, что планетой управляют старики?

Ну как можно, посмотрев любое выступление или интервью Трампа или Путина, быть уверенным, что у них нет возрастных проблем с головой? А ведь они управляют не самолетом на 200 пассажиров, а миллионными странами и судьбами всего человечества. Тем более, когда в их руках находится ядерная кнопка!

Это же абсолютное безумие: человек с возрастными дегенеративными изменениями мозга, который уже не способен мыслить так же ясно, как в 40 лет, имеет единоличный доступ к оружию, способному уничтожить цивилизацию за считанные минуты.

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Эти старики уже ничем в своей жизни не рискуют. У них нет будущего, которое нужно беречь. У них осталась только одна глупая цель – любой ценой войти в историю, унеся с собой тысячи и миллионы человеческих жизней. Они больше не думают о том, что будет после них.

Извините, но я очень надеюсь, что человечество наконец-то поймет: у президентов обязательно должно быть возрастное ограничение. Во всех профессиях есть пенсия. И не нужно приводить мне какие-то единичные исключения. Эти риски просто того не стоят – ни один человек в 70 или 80 лет не может мыслить так же трезво, критично и ясно, как в 40.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Богдани Чиликиной
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