''Почему на Путина не оказывается давления?'' Сторонница Трампа Лора Лумер заявила о нарушении Россией энергетического перемирия

В воскресенье, 11 октября, сторонница президента США Дональда Трампа, американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер встала на сторону Украины. В частности, она призвала оказать давление на Российскую Федерацию.

Видео дня

Также она добавила, что кремлевский диктатор Владимир Путин своими действиями уже "превзошел террористическую организацию ИГИЛ". Об этом Лора Лумер написала в социальной сети Х.

Стоит добавить, что американская сторонница Трампа Лора Лумер также выступила против перекладывания ответственности за войну на Зеленского. В своих постах она раскритиковала закупку российской нефти, защитила украинские ответные удары и поставила под сомнение надежность любых договоренностей с Путиным.​

"Почему не оказывают давления на Путина, чтобы он прекратил атаковать Украину?" – написала Лумер.

Она подчеркнула, что остается сторонницей Трампа и понимает американцев, которые платят больше за дизельное топливо, но Зеленский пытается спасти людей от российских ударов. В этом же посте она назвала Путина "хуже ИГИЛ".

​Требования сменить украинского президента Лора Лумер также раскритиковала.

РЕКЛАМА

"Если кто-то хочет выборов в Украине, нужно добиваться прекращения российских атак", – добавила Лумер.

Кроме того, она упомянула свое июльское интервью с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. По ее словам, президент Украины выражал абсолютную готовность провести выборы после прекращения российских атак и заключить мирное соглашение.

Что касается нефти, Лумер напомнила, что Трамп ранее сам выступал против ее закупок у России, и назвала введение санкций правильным решением. Поддержку Украины Лумер назвала позицией, которая соответствует интересам Дональда Трампа и США.

Главные истории дня

​В качестве примера ненадежности Москвы Лумер привела историю о российском ударе по украинскому аэродрому, куда, по ее словам, должны были прилететь Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Она напомнила, что Россия нарушила договоренность о 72-часовом прекращении атак во время их визита и не понесла никаких последствий.​

Заявление об энергетическом перемирии Лумер приветствовала, но сразу же предсказала, что Россия его нарушит.

РЕКЛАМА

"Во время июльской поездки в Украину мне пришлось давать интервью энергетикам в укрытии из-за российских дронов", – напомнила Лумер.

Впоследствии в ответе другому стороннику Трампа она написала, что Москва уже нарушила договоренность в этот день.

Ранее сообщалось, что американская журналистка Лора Лумер выступила против поставок российского дизельного топлива в США. Она заявила, что Москва использует заработанные деньги для продолжения войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября президент США Дональд Трамп похвастался "успешным" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил о достижении договоренности о поставках российского дизельного топлива в США. Вашингтон временно разрешил продажу, поставку и импорт дизельного топлива российского происхождения, ослабив санкционные ограничения в этой сфере.

РЕКЛАМА

По словам Трампа, в течение нескольких месяцев Россия должна поставить в США до 4,8 млн тонн дизельного топлива, в том числе 300 тыс. тонн в октябре.

После разговора с Путиным Трамп также заявлял, что российский диктатор якобы стремится к миру и заключению соглашения с Украиной. В то же время американский президент обвинял Зеленского в нежелании договариваться и утверждал, что завершить войну можно было еще давно.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 11 октября заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.