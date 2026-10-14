К сожалению, выборы в США мало что изменят для Украины – нас ждут резкие колебания вплоть до смены американского президента в 2028 году.

Видео дня

Лицензия на российский дизель, выданная Минфином 9 октября, – это, по сути, отправная точка для всей дальнейшей американской политики. Даже сейчас шестеро республиканских сенаторов вместе с демократами утверждают, что закон нарушен, а оппоненты называют это "нестандартным мышлением" Трампа.

Далее начнет повторяться ситуация, похожая на перенос американского посольства в Иерусалим, который американские президенты оттягивали каждые полгода, чтобы не выполнять закон. Оттягивали на протяжении нескольких десятилетий!

Если республиканцы сохранят обе палаты (пока прогнозы неутешительны), лицензия на дизельное топливо спокойно доживет до апреля и, скорее всего, начнет расширяться – с публичными скандалами.

Если демократы возьмут только Палату представителей, появятся председатели комитетов, которые начнут вызывать на слушания авторов лицензии, законопроекты об Украине будут выноситься на голосование без петиций, а ни один бюджет без Палаты не пройдет, хотя эти законопроекты будут застревать в Сенате, и президенту не придется ничего ветировать.

РЕКЛАМА

Если же демократы завоюют обе палаты (и пока именно такой прогноз дает Silver Bulletin), санкционные законопроекты начнут доходить до стола Трампа, и каждый раз он будет публично решать, подписать их или наложить вето. Происходить это будет тогда, когда республиканцы уже будут думать о 2028 году, в котором Трамп баллотироваться не сможет. Преодолеть вето демократы без пятнадцати республиканских сенаторов не смогут, но и налагать вето на санкции против россии за год до избирательной кампании – сомнительное удовольствие.

Главные истории дня

Президент, которому оппозиционный Конгресс блокирует законы, обычно переходит к тому, что Обама называл "у меня есть ручка, и у меня есть телефон", то есть к указам, лицензиям и соглашениям в обход Конгресса. Например, телефонный звонок путину уже оказался кратчайшим путем к "дешевому" дизелю. Демократы начнут использовать Украину как аргумент против президента, и мы рискуем стать для республиканских избирателей еще более "чужими". А, следовательно, коалиция, на которой держались голосования по санкциям 2017 и 2026 годов, может распасться. Это, так сказать, в общих чертах.

РЕКЛАМА

Конечно, в случае поражения каждая последующая уступка россии будет стоить Трампу слушаний, голосований и, возможно, вето, за которое придется отвечать перед собственной партией.

Но это только будет накалять агрессию против Украины, вызывать постоянную критику, требования провести выборы и т.д. Нам нужно подготовиться к долгим двум годам усиления публичного давления против Украины, когда даже друзья начнут уставать и стремиться поскорее переключиться на другие дела. Поэтому мы должны быть стойкими и верить в Вооруженные силы!

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...