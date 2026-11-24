Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте (23.11.2026): теперь-то мы понимаем, какую ошибку совершили в 2008 г., не поддержав инициативу США о приеме Украины в НАТО…

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Слезы мешают говорить.

Прям как Билл Клинтон, который раскаялся в отъеме ядерного оружия у Украины.

Но теперь-то Германия поддерживает скорейшее и безусловное принятие Украины в Альянс?! Нет? Как нет?! А че???

Разберем, ибо словесные вихри вокруг НАТО порядком раздражают…

9-22 ноября в Польше на полигоне Нова-Демба проходили учения под эгидой Франции и Британии при участии военнослужащих из 11 стран.

Отрабатывалось развертывание многонациональных сил, которые должны быть размещены на территории Украины и обеспечивать поддержание мира после урегулирования войны России против Украины.

Позиция России: никаких иностранных войск на территории Украины.

19 ноября в Берлине проходит встреча лидеров "коалиции желающих".

20 ноября Россия умышленно атакует территорию Польши тремя крылатыми ракетами Х-101.

Контекст предельно ясен: россияне хотят посмотреть на действия "желающих" и НАТО прямо во время учений. Что может быть нагляднее?

Уже известно, что Польша намеревалась запросить консультации в рамках 4-й статьи Североатлантического договора. Которая активируется в случае угроз безопасности, независимости и т.д. Готовность собраться на консультации – это демонстрация единства.

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По данным издания Bild, Германия … отговорила Польшу от применения 4-й статьи. Мол, частое использование этого инструмента приведет к его девальвации.

По сути, это отговорка в стиле: "ракеты в Польше не сбили шведы из-за плохой погоды". Ибо что может быть более угрожающим, чем ракетная атака? И когда, если не в таком случае, задействовать 4-ю статью?

Россияне (и не только они) увидели, что хотели: НАТО остается политическим блоком, он может быть эффективен на длинной дистанции как координатор и проводник реформ. Но в случае стремительного вооруженного конфликта НАТО как институт в нынешнем виде не поможет.

Главные истории дня

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже некоторое время источает какой-то странный набор слов в духе "Украине могут быть предоставлены гарантии, подобные 5-й статье НАТО". Эту риторику европейские лидеры не отбрасывают.

Почему? Потому что она им ничем не грозит и помогает создавать некую иллюзию позитивной повестки.

Позиция России: никакого НАТО, псевдоНАТО, квазиНАТО и другие синонимы. Никакой коллективной обороны с участием Украины.

Дальше – больше. Кушнер говорит: Трамп в принципе согласен обеспечить Украине такие гарантии, но при условии, что вероятность их применения будет исчезающе мала. Т.е., речь идет о каких-то уникальных, эксклюзивных гарантиях. О страховке, которая действует всегда, кроме страховых случаев.

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На кого это рассчитано?...

Напомню, что история с гарантиями тянется с весны 2022 года. Причина, по которой тема внешних гарантий застопорилась – нет гарантов.

Ибо гарантии подразумевают готовность вступить в войну с Россией ради Украины. Желающих даже гипотетически нет.

Единственная сила, готовая воевать с Россией – это украинский народ и его Силы обороны.

Соответственно, реальные гарантии подразумевают ответ на два вопроса:

1) Как конкретно укрепляются Силы обороны Украины в период урегулирования и после него?

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2) Какое прямое участие других стран непосредственно их силами и средствами может быть добавлено сверху в случае новой войны?

Надо забанить галлюцинации товарища Кушнера, словно их нет, ибо они суть пустота, и записывать в столбик.

Любые обещания гарантировать гипотетический прием в НАТО когда-то потом в обмен на реальные уступки сейчас – это обман. Ибо голосуют 30+ национальных суверенных парламентов. Вспомните эпопею со Швецией.

Смотрим: есть официальное приглашение начать переговоры о вступлении в НАТО? Нет? Что есть? Ободряющие заявления? Призыв реанимировать дискуссию?

Германия в плане помощи реально делает больше всех. Поэтому надо с пониманием отнестись к политическим заявлениям канцлера Мерца.

Но обсуждать нужно не их, а конкретные ходы, деньги, оружие.

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