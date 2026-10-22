А могли бы иметь нормальную женщину-президента.

Видео дня

Америка, которая учила, да и весь мир демократии, была заинтересована в прогрессе и поддерживала равные возможности, дважды не решилась избрать женщину президентом.

Сначала Хиллари Клинтон. Потом Камала Харрис.

И, что самое интересное, оба раза их соперником был Дональд Трамп.

Тот, у кого очевидные проблемы со связным изложением мыслей, кто путается в собственных словах, уже начал отдавать честь своему самолету и забыл, как когда-то рьяно высмеивал возраст Байдена, а теперь сам регулярно дает поводы для едких шуток.

Я до сих пор не могу понять, чем именно этот человек так увлек миллионы американцев? Что они в нем увидели? Какие достоинства? Какие интеллектуальные способности? Какое моральное превосходство?

Но его избрали дважды. И дважды отказали женщинам.

Конечно, мы не знаем, какими президентами были бы Хиллари Клинтон и Камала Харрис. Но мы знаем, какой президент Дональд Трамп.

И почему-то мне кажется, что и Хиллари, и Харрис точно наделали бы гораздо меньше фигни.

РЕКЛАМА

Америка оказалась не готова к женщине-президенту.

И, кстати, Украина тоже не готова. Пусть будет хоть какой, дохлый, странный, читает по слогам, но он победит. Потому что мужик, блин.

Вигдис Финнбогадоттир, первой в Европе женщине, демократически избранной президентом страны, приписывают такие слова: "Не существует никакого стеклянного потолка для женщин. Есть лишь плотные ряды мужчин, которые не хотят нас никуда пускать".

Главные истории дня

И для многих мужчин умная, сильная, компетентная женщина у власти – это прямо личное мужское поражение.

Они могут простить мужчине глупость, некомпетентность, хамство, ложь, нарциссизм. Могут восхищаться его агрессией и называть ее силой.

А у Камалы все хорошо. Как и у Хиллари. Передают нам приветы. А мы что? Репостим их слова, где они еще раньше предупреждали американцев: Трамп – это путин.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...