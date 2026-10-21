''Четкий сигнал'': Китай назвал условие прекращения войны в Украине

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась суммаЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗа украинские 10 копеек заплатят 18 тысячЗа украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монетаПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные ГенштабаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаИллюстрация - женщина с флагом УкраиныВ стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из Украины"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. ФотоВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоВ оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. ФотоВ оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото

"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
4,9 т.
"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И. Источник: МИД Китая.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что для урегулирования войны в Украине и других международных конфликтов необходимы диалог, взаимные уступки и восстановление доверия. Пекин будет и впредь прилагать усилия для достижения мира и готов играть соответствующую роль в преодолении международных кризисов.

Об этом Ван И заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Надеждой Нейнски. Об этом сообщает министерство иностранных дел Китая.

Ван И подвел итоги евразийского турне, в ходе которого посетил Азербайджан, Хорватию, Черногорию и Болгарию, а также принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина.

Одной из главных тем его выступления стало урегулирование международных конфликтов. Мир сталкивается с дефицитом доверия, который затрудняет поиск решений для кризисов, в частности войны в Украине и боевых действий на Ближнем Востоке.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
20,1 т.
"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию
20,1 т.
"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
16,6 т.
"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео
16,6 т.
"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео
Надежда ДанищукНадежда Данищук
14,2 т.
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot
14,2 т.
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot

"От украинского кризиса до боевых действий на Ближнем Востоке — для урегулирования конфликтов нужно доверие, а для укрепления доверия необходима коммуникация", — заявил Ван И.

В ходе международных встреч китайская сторона передавала партнерам четкий сигнал: необходимо сохранять уверенность, последовательно работать над миром, вести переговоры, искать взаимопонимание и восстанавливать доверие.

''Четкий сигнал'': Китай назвал условие прекращения войны в Украине

Ван И вместе с министром иностранных дел Болгарии Надеждой Нейнски. Источник: МИД Китая.

"Китай всегда будет стоять на правильной стороне истории, выполнять ответственную роль великой державы в преодолении дефицита доверия и урегулировании кризисов и конфликтов", — подчеркнул глава китайского МИД.

Отдельно Ван И заявил о заинтересованности Пекина в развитии отношений с европейскими странами. Китай выступает за международные отношения, построенные на партнерстве, а не на противостоянии, и поддерживает многосторонний подход к решению глобальных проблем.

"Внешняя политика Китая — это партнерство без союзничества, диалог без конфронтации", — сказал дипломат.

''Четкий сигнал'': Китай назвал условие прекращения войны в Украине

Совместная пресс-конференция. Источник: МИД Китая.

Также рассматривается возможность дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Европейским Союзом. Недавние позитивные сдвиги в торговых и инвестиционных переговорах свидетельствуют о том, что стороны могут урегулировать разногласия путем диалога.

Китайский министр выразил готовность углублять сотрудничество с европейскими странами, в частности в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также в сферах искусственного интеллекта, "зеленой" трансформации, инфраструктуры и инвестиций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мечтаемого российским диктатором Владимиром Путиным "Ялты-3" не будет. В разделении Европы на сферы влияния РФ и США не заинтересован Китай, ведь европейский рынок очень важен для Пекина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Похожие темы
Война в УкраинеКитайУкраинаРоссия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники