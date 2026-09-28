В связи с рисками для данных украинцев власть призвали рассмотреть вопрос о национализации российской доли в "Киевстаре"

Накопление конфиденциальной информации об украинцах в группе "Киевстар" при сохраняющемся российском экономическом участии представляет угрозу национальной безопасности и требует четкого ответа со стороны государства. Украина должна рассмотреть вопрос о конфискации в пользу государства или национализации пакета акций, за которым стоят Фридман и его партнеры, пока действующие санкции оставляют соответствующие правовые возможности.

Видео дня

Об этом сообщается в расследовании Владислава Недашкивского для "БизнесЦензора".

В качестве аргумента для таких действий автор называет расширение деятельности оператора далеко за пределы мобильной связи. Приобретение Uklon, Helsi и Tabletki.ua объединило в одной корпоративной группе бизнесы, работающие с информацией о передвижениях людей, медицинских обращениях и потребности в лекарствах.

Компания уже описывает взаимное привлечение пользователей между своими сервисами. Среди направлений интеграции Helsi и Tabletki.ua в отчетности указаны телемедицина, заказ рецептурных препаратов и расширенная аналитика данных. Именно сочетание этих возможностей с российским капиталом издание рассматривает как проблему безопасности.

"В рамках одной экосистемы телеком-подразделение обрабатывает биллинг, платежи и местонахождение устройства; Uklon — адреса и маршруты; Helsi — записи к врачам и рецепты; Tabletki — поиск и бронирование лекарств; Kyivstar TV — историю потребления контента. Не слишком ли много данных об украинцах концентрируется в одном периметре, к которому имеют отношение такие бенефициары?", — подчеркивает автор.

По наблюдениям журналиста, "Киевстар" воспроизводит модель LetterOne: вокруг телекоммуникационного бизнеса собираются медицинские, технологические и другие повседневные услуги. Украинская аудитория и денежные потоки поддерживают приобретение новых активов, увеличивая потенциальную стоимость зарубежного холдинга.

РЕКЛАМА

Экономическое участие в нём через LetterOne и VEON остаётся за Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым. Санкции против совладельцев не означают, что их доли перешли государству или были проданы независимым инвесторам.

"Замораживание — не дерусификация", — подчеркивает автор.

Он сопоставляет ситуацию с решениями Украины в отношении других активов этого круга владельцев. В июле 2023 года государство национализировало Sense Bank. В сентябре 2024 года Минюст подал иск в ВАКС о взыскании активов IDS Ukraine и других активов российских бизнесменов.

Главные истории дня

В случае с "Киевстаром" ограничения были сняты: 29 ноября 2024 года суд снял арест корпоративных прав, наложенный по делу Фридмана. Сопоставимого иска в отношении пакета акций, связанного с российскими совладельцами группы, по данным издания, Минюст не подавал.

Автор задает вопрос, почему государство применяет инструменты изъятия активов в банковском и других секторах, но не определило решение для оператора, чья стратегическая роль растет вместе с объемом информации о гражданах.

Дополнительным поводом для действий он называет исключение Фридмана из санкционного списка ЕС 22 сентября. Украинские, американские и британские ограничения остаются в силе, поэтому автоматического восстановления всех корпоративных прав не произошло.

РЕКЛАМА

Однако, по оценке журналиста, откладывать решение до возможного восстановления этих прав означает реагировать уже после изменения обстоятельств. СНБО, СБУ и Минюст должны определить правовой путь устранения российского участия в стратегическом бизнесе, который обрабатывает все больше персональных данных.

РЕКЛАМА