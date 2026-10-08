Из-за российских атак на порты в Украине существует угроза голода и новых потоков беженцев, – Вадефуль

Pexels, а под угрозой порчи оказалась треть урожая. Это может создать риски не только для Украины, но и для продовольственной безопасности нестабильных регионов мира.

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Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время открытия 8-й немецко-украинской конференции муниципальных партнерств в Берлине, сообщает Укринформ. По его словам, задержка украинского зернового экспорта может иметь серьёзные гуманитарные последствия.

Угроза голода и дестабилизации

Вадефуль отметил, что из-за российских ударов зерно остается заблокированным в украинских портах, в то время как значительная часть урожая может испортиться. В то же время, по его словам, от украинского экспорта зависят продовольственные поставки в других частях мира.

"Если поставки в ближайшее время не отправятся в путь, существует угроза голода. И именно в регионах, которые и без того уже нестабильны, что может вновь вызвать новые потоки беженцев", — сказал глава МИД Германии.

Он назвал такие действия ещё одной формой дестабилизации со стороны России, которую Москва осуществляет в рамках своей "безжалостной экспансионистской агрессии".

Вадефуль заявил о российских угрозах для Германии

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке поднимал вопрос о российских атаках. По словам Вадефуля, он четко заявил о недопустимости таких нападений и готовности Германии защищаться от угроз безопасности.

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Министр подчеркнул, что российская агрессия не ограничивается территорией Украины, поскольку Германия также сталкивается с угрозами со стороны России.

Германия усилит сотрудничество с украинскими общинами

Отдельно Вадефуль отметил важность муниципального партнерства между Украиной и Германией. По его словам, именно на уровне городов и общин решается, будут ли после российских атак продолжать работать системы электро- и теплоснабжения, школы, больницы и убежища.

Министр сообщил, что в следующем году Германия планирует провести круглый стол с участием мэров украинских и немецких городов. Его целью станет практический обмен опытом по работе общин в условиях войны и поддержки Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

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Вадефуль добавил, что такое партнерство носит взаимный характер. По его словам, немецкие общины также могут перенять у украинских партнеров опыт защиты критической инфраструктуры, подготовки к перебоям с энергоснабжением и связью, гражданской защиты и противодействия гибридным угрозам и дезинформации.

Как сообщалось, 8-я немецко-украинская конференция муниципальных партнерств проходит в Берлине 7–9 октября. В ней принимают участие представители украинских и немецких общин, а также участники сети муниципальных партнерств.

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Напомним, 6 октября стало известно, что из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре под угрозой оказался экспорт украинского зерна и железной руды. Украина из-за критического дефицита резервных локомотивов обратилась к европейским странам за дополнительной техникой, необходимой для доставки грузов в порты.

Как писал OBOZ.UA, Украина не видит позитивных признаков для скорого заключения перемирия в Черном море, которое позволило бы безопасно экспортировать зерно. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, Россия отклонила все предложения партнеров Киева о прекращении огня.