"Из-за российских атак люди каждый час идут в укрытия": Зеленский объяснил американцам, почему в Украине не проводятся выборы. Видео

Украина не имеет возможности подготовить выборы и обеспечить безопасность граждан, когда Россия фактически непрерывно обстреливает нашу территорию. Каждый час из-за вражеских дронов-камикадзе звучат воздушные тревоги и людям приходится прятаться от атак.

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Об этом напомнил президент Владимир Зеленский, который 12 октября в прямом эфире дал интервью прореспубликанскому телеканалу Fox News. Ведущий программы America's Newsroom Билл Хеммер отметил, что Киев согласен организовать выборы, если Москва будет соблюдать 60-дневное прекращение огня.

"Но насколько мы далеки от этого? Ведь пока что это кажется нереалистичным", – признал журналист.

Зеленский упомянул о том, что о смене президента недавно высказывался и лидер Белого дома Дональд Трамп.

"Если президент Трамп хочет сменить лидера в Украине, он должен знать, что сменить его может исключительно наш народ. И я готов к выборам", – подчеркнул глава государства.

"Действительно, нам нужно как минимум 60 дней для обеспечения безопасности инфраструктуры и подготовки выборов. Сейчас у нас происходят атаки каждый час, когда иранские "Шахеды" атакуют нас. Каждый час!.. И мы говорим не о десятках "Шахедов", а о тысячах дронов, баллистических ракет, крылатых ракет. Как люди могут голосовать?" – задал риторический вопрос Зеленский.

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Он отметил, что даже если не говорить о законе (а закон очень важен), то сложность заключается в том, как гарантировать безопасность избирателей.

"Каждый час наши люди уходят в укрытия, в бомбоубежища, потому что россияне обстреливают нас, потому что они не хотят останавливать войну", – заявил президент.

Если бы россияне действительно хотели мира, они согласились бы на режим прекращения огня. Пока что РФ не демонстрирует такой готовности.

"Если они хотят сделать все, чтобы сменить президента в Украине, они должны уважать голос народа – как в вашей стране, как в любой стране, включая Россию, к слову", – подытожил Зеленский.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA:

– 9 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

– Зеленский дипломатично назвал эту сделку "слабым решением". Украинский лидер убежден, что подобные подарки российскому диктатору "не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру".

– После этого президент Соединенных Штатов выступил с новым скандальным заявлением: мол, Украине пора назначить нового лидера, потому что сейчас Киев не способен договориться с государством-агрессором.