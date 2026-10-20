В Вашингтоне назревает политический бунт, который может стать серьезным ударом по курсу Дональда Трампа. И на этот раз речь идет не о громких заявлениях или дипломатических реверансах, а о деньгах, без которых Белый дом не сможет реализовать свои военные планы.

Видео дня

Республиканцы в Палате представителей угрожают заблокировать дополнительное финансирование Пентагона, если администрация Трампа не изменит политику в отношении россии и не перестанет ослаблять позиции Украины.

Вот где проходит настоящая граница политической ответственности: даже президент США не может требовать безоговорочной поддержки своих решений, когда они противоречат интересам Америки, безопасности ее союзников и принципам, на которых держится демократический мир.

Министр обороны Пит Хегсет добивается одобрения дополнительных военных расходов в размере 350 миллиардов долларов. Среди приоритетов – противоракетная оборона, беспилотники, производство боеприпасов. Но конгрессмены задают вполне закономерный вопрос: как можно требовать огромных средств на укрепление американской обороны, одновременно ослабляя оборону Украины, которая сдерживает российскую военную машину?

Конгрессмен Дон Бейкон прямо заявил: сокращение обмена разведданными с Украиной и ограничение доступа к Starlink фактически помогают агрессору, который бомбардирует украинские города, а лживая политика чиновников, отрицающих вмешательство Белого дома, все больше напоминает путинистов. Он предупредил, что президентские инициативы рискуют остаться без поддержки Конгресса.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик также дал понять: государственные ведомства не получат финансирование, если не будут выполнять свои обязанности в отношении Украины.

РЕКЛАМА

Это уже не просто недовольство отдельными решениями Белого дома. Это осознание того, что политика умиротворения Кремля угрожает не только Украине, но и американским интересам, а также доверию к Соединенным Штатам.

Особенно показательно, что республиканцы чувствуют себя обманутыми после голосования за законопроект Линдси Грэма о жестких санкциях против россии. Конгресс демонстрирует готовность наказывать Кремль, а президентская администрация, по утверждениям ее критиков, в то же время ищет возможности для энергетических соглашений с москвой.

Главные истории дня

Демократы поддерживают давление на Белый дом. Они продвигают законодательные инициативы, направленные против коррупционных нефтяных соглашений с россией, российского энергетического сектора и инвестиций, которые могут финансировать российскую агрессию.

И здесь возникает главный вопрос: кто определяет истинную политику Америки – закон, национальные интересы и Конгресс или личные договоренности президента с кремлем?

США – не частная компания президента. Американские вооруженные силы, бюджет, разведка и санкционная политика не могут превращаться в инструменты личной сделки с диктатором. Тем более, когда цена такой сделки – украинские жизни, разрушенные города и безопасность всей Европы.

РЕКЛАМА

Обманутая отказом от ядерного оружия Украина требует не лишать ее возможностей защищаться от государства-агрессора. Это принципиальная разница, которую в Вашингтоне, похоже, начинают осознавать все больше республиканцев и демократов.

Пришло время не только говорить о поддержке Украины, но и подтверждать слова конкретными решениями: возобновлением действенных санкций против россии, прекращением энергетических сделок с кремлем, обеспечением Украины разведывательной информацией и средствами связи, необходимыми для защиты людей.

РЕКЛАМА

ТРАМП ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ: ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ – НЕ РАЗМЕННАЯ МОНЕТА В ЕГО ПЕРЕГОВОРАХ С путиным.

Если президент США считает, что может одновременно требовать сотни миллиардов долларов на военные нужды Америки и игнорировать предостережения законодателей относительно своей политики в отношении россии, он рискует столкнуться с сопротивлением собственной партии.

И это уже важный сигнал не только для Киева, но и для всей Европы.

Американская демократия располагает механизмами сдерживания президентской власти. Конгресс должен воспользоваться ими, если курс Белого дома ослабляет союзников, вознаграждает агрессора и подрывает доверие к Соединенным Штатам.

РЕКЛАМА

Мир не должен ждать, пока Кремль воспользуется очередной уступкой. Украина сегодня защищает не только свою землю. Она защищает принцип, согласно которому границы нельзя изменять силой, а агрессия не должна приносить политических и финансовых дивидендов.

Не умиротворение агрессора, а его сдерживание; не торговля чужой безопасностью, а ответственность за нее. Не уступки путину, а сила права, закона и демократических институтов.

Именно этого сегодня ждут от Вашингтона Украина, Европа и весь свободный мир.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...