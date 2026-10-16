"Встречи прошли плодотворно": Зеленский назвал сроки поставки Бельгией дополнительных истребителей F-16 для Украины

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя"Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6""Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6"Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 летКто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзник"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзникБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя"Сырное королевство" закрываетсяВ Украине закрывается крупная продуктовая сеть: почему магазины останавливают работуЗаправка Лукойл в Северной Македонии. ИллюстрацияСША разрешили российским заправкам работать еще полгода: что означает решение по санкциям

"Встречи прошли плодотворно": Зеленский назвал сроки поставки Бельгией дополнительных истребителей F-16 для Украины

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 369
"Встречи прошли плодотворно": Зеленский назвал сроки поставки Бельгией дополнительных истребителей F-16 для Украины
Украина ожидает поставку дополнительных истребителей F-16 из Бельгии. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Украина ожидает поставку дополнительных истребителей F-16 из Бельгии до конца 2026 года. Этот вопрос поднимался в ходе переговоров с бельгийской стороной в рамках саммита Европейского Союза, который состоялся 16 октября в Брюсселе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга после встречи с европейскими лидерами. Он назвал переговоры продуктивными.

Зеленский заявил, что украинские военные уже используют F-16 для уничтожения скоростных реактивных "шахидов". Он также отметил хорошие результаты работы украинских пилотов.

В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер после встречи с Зеленским заявил, что его страна планирует передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. По его словам, поставки несколько задерживаются из-за несвоевременного поступления в Бельгию американских истребителей F-35. Они нужны стране для выполнения собственных обязательств перед НАТО, а их поступление позволит передавать F-16 Украине.

Читайте также
Остап ЯрышОстап Ярыш
icon 26,0 т.
Зеленский – "не тот человек": Трамп перешел к открытому наступлению на президента и потребовал проведения выборов
icon 26,0 т.
Зеленский – "не тот человек": Трамп перешел к открытому наступлению на президента и потребовал проведения выборов
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 20,7 т.
"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы
icon 20,7 т.
"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 10,1 т.
"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters
icon 10,1 т.
"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters

Де Вевер подчеркнул, что эти самолеты важны для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Он также отметил, что Украине необходимо воздушное прикрытие для защиты экспорта зерна в Черном море, энергетической инфраструктуры и городов.

Кроме того, бельгийский премьер сообщил, что обсудил с украинским президентом возможность ускорения поставок истребителей и передачу 20-мм боеприпасов производства бельгийской компании FN Herstal.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что в настоящее время украинская авиация сбивает около 50–55% российских реактивных "шахидов", а в отдельных случаях – до 60%. По его словам, в борьбе с такими беспилотниками важную роль играют истребители F-16 и 20-мм боеприпасы к ним.

Украина стремится выйти на уровень использования 5–6 тысяч таких боеприпасов в сутки и продолжает переговоры с партнерами об их поставках.

Похожие темы
Военная помощь Украинеполитикаистребитель F-16помощьБельгияЕвропейский Союз (ЕС)БрюссельбоеприпасыВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийБарт де ВеверБарт де Вевер
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться