"Было ощущение, что мирные переговоры разваливаются": Стубб заявил, что звонок Путину готовили совместно с Украиной

Во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Украина участвовала в подготовке переговоров.

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Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle. Стубб поделился подробностями разговора перед выступлением в Северном совете, которое состоялось в парламенте Финляндии.

Почему Стубб и Стере позвонили Путину

По словам Стубба, толчком к звонку стала встреча в Осло 20 октября.

"Было сильное ощущение, что мирные переговоры разваливаются. Нам удалось вернуть их в нужное русло и наладить отношения между США и Украиной", – сказал финский президент, описывая результаты встречи.

В выходные участники переговорного процесса пришли к выводу, что настал подходящий момент для контакта с Путиным. Перед звонком Стубб и Стере также пообщались с американскими переговорщиками.

Президент Финляндии подчеркнул, что Финляндия не будет обсуждать Украину без ее участия и за ее спиной. По его словам, во время разговора с Путиным они со Стере доносили именно позицию Киева, а не передавали отдельные сообщения от финской стороны.

После разговора с Путиным Стубб около 30 минут общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о ходе контакта.

"Мы обсудили ключевые вопросы и сообщения, которые согласовали накануне вечером перед звонком", – отметил президент Финляндии.

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Сам разговор с главой Кремля Стубб назвал "профессиональным и прямым".

Стубб объяснил, что они со Стере считали необходимым для Финляндии и Норвегии как соседних с Россией стран устранить возможные недоразумения и напрямую донести до российского руководства позицию североевропейских государств.

Он также заверил, что обе страны продолжат поддерживать Украину и прилагать усилия для установления прочного и справедливого мира.

Как ранее писал OBOZ.UA, Стубб и Стере инициировали разговор с Путиным, чтобы обсудить войну России против Украины и пути ее прекращения. Контакт также был связан с подготовкой к дальнейшим мирным переговорам.

Главные истории дня

В то же время европейские союзники Украины стремятся участвовать в обсуждении будущей безопасности континента. Финляндия и Норвегия подчеркивают, что их общая граница с Россией является важным аргументом в пользу их участия в таких переговорах.