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Было предупреждение: Зеленский ответил, прекратили ли США обмен разведданными с Украиной

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
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Было предупреждение: Зеленский ответил, прекратили ли США обмен разведданными с Украиной
Владимир Зеленский. Источник: Пресс-служба ОП Украины

США предупредили Украину, что могут приостановить передачу разведданных из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Соответствующую информацию на уровне военного руководства получили украинские генералы.

Об этом в интервью NPR заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что на данный момент обмен разведданными между США и Украиной продолжается.

Глава государства рассказал, что предупреждение о прекращении передачи разведданных от Америки получил не он лично, а украинские генералы.

"Это сказали моим генералам – не мне лично", – пояснил президент.

Он добавил, что на данный момент Соединенные Штаты не прекратили обмен разведданными с Украиной.

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Что предшествовало

В понедельник, 13 октября, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. По словам президента Владимира Зеленского, партнеры не предупредили Украину о запуске ракет.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал вопрос обмена разведывательными данными с Соединенными Штатами, подчеркнув, что Украина продолжает получать такие данные от американской стороны.

Эту информацию подтвердил и американский президент Дональд Трамп, ответив, что сотрудничество продолжается.

"Нет, не прекратили. Мы им помогаем", – сказал Трамп.

Как писал OBOZ.UA, по информации украинских военных, ночью произошло частичное ограничение работы терминалов Starlink. Связь начала пропадать при движении со скоростью свыше 160 км/ч, из-за чего ряд важных миссий Сил обороны был сорван. После первых сообщений об ограничениях они стали еще более жесткими: скорость была снижена до 60–70 км/ч.

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