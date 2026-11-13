"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местах

Президент Украины Владимир Зеленский провел жесткий разговор с чиновниками по поводу отключений электроэнергии. В частности, речь шла о ситуации в Белой Церкви и Броварах, где люди оставались без света не часами, а по несколько суток, при этом отчеты с мест давали другую информацию.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в пятницу, 13 ноября, назвав это "абсолютно недопустимым". Он подчеркнул, что проблемы нужно решать, а не скрывать.

"Сегодня были также отчеты о ситуации в Конотопе, Шостке – мы рассчитываем, что люди там получат необходимую помощь. Мы благодарны и гордимся нашими энергетиками, действительно героическими ремонтными бригадами, абсолютно, нашими спасателями ГСЧС Украины, которые часто, очень часто, даже под обстрелами восстанавливают подачу электричества. Но когда где-то в областях коммунальные службы, отдельные компании недорабатывают, на это должна быть реакция, и очень быстрая", – подчеркнул гарант.

Он также провел разговор с мэрами украинских городов из всех частей страны – Черкасс, Николаева, Днепра, Харькова, Винницы, Запорожья, Одессы, Луцка, Ривного, Черновцов, Ивано-Франковска, Ужгорода; к общению присоединился премьер-министр Сергей Корецкий.

"Очень хорошая встреча. Откровенно обсудили все вызовы, которые есть и которые могут быть. Мы определили, как будем реагировать на центральном уровне, на уровне областной и местной власти. Энергетика, защита нашего неба, внутренние вызовы безопасности. Главное – работать сообща, чтобы были реальные результаты для украинского общества, реальные результаты для нашего государства. Я благодарю каждого, кто действует именно так. Спасибо", – сказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах после российских ударов и восстановлению энергетической инфраструктуры. По его словам, восстановительные работы продвигаются слишком медленно, а информация из нескольких городов оказалась недостоверной.

Отдельно участники обсудили проблемы в работе Starshield, усиление противовоздушной обороны и защиту объектов аграрной промышленности.

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