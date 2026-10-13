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"Была проблема": Сирский рассказал о противоречиях с Федоровым

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 2,8 т.
"Была проблема": Сирский рассказал о противоречиях с Федоровым
Александр Сырский. Источник: Telegram-канал Александра Сырского

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский рассказал о разногласиях с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. По его словам, причиной недоразумений стали финансирование нужд армии и закупка вооружения.

Сырский утверждает, что Минобороны отдавало предпочтение отдельным видам дронов, не учитывая заявки Генерального штаба. Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

Сырский объяснил причину разногласий с Федоровым

Сирский заявил, что открытого конфликта с Михаилом Федоровым у него не было. В то же время между ними возникали противоречия относительно финансирования потребностей ВСУ и закупок вооружения и боеприпасов.

По словам эксглавнокомандующего, Генеральный штаб определяет потребности армии на основе заявок от войск, анализирует эффективность вооружения и формирует соответствующие планы закупок. После этого потребности согласовываются с Министерством обороны и другими ответственными структурами.

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Сырский утверждает, что проблема заключалась в том, что Федоров при закупках отдавал предпочтение определенным видам дронов, не учитывая потребности, которые определял Генеральный штаб.

"В результате этого возник значительный дисбаланс между закупками, потребностями и поставками войскам. В первую очередь это касалось наземных роботизированных платформ", – пояснил Сирский.

Почему возник дефицит вооружения

По словам эксглавнокомандующего, в начале финансирование отдельных направлений, в частности дальнобойных боеприпасов для артиллерии, составляло лишь 5–6 % от необходимого.

Сырский подчеркнул, что военный бюджет необходимо распределять сбалансированно, синхронизируя финансирование различных потребностей фронта. Помимо дронов, войскам нужны наземные роботизированные комплексы, пикапы, мотоциклы, квадроциклы, багги, снаряды и другие средства.

По его мнению, Федоров финансировал закупки отдельных видов дронов на весь год, тогда как закупки наземных роботизированных платформ и другого необходимого оборудования не проводились. Это, по словам Сирского, приводило к дефициту.

Он также отметил, что закупки и производство вооружения требуют времени, а сами дроны не всегда поставлялись в полном объеме – по его словам, лишь наполовину.

"Вот в чем заключалась суть проблемы – не учитывались интересы войск, вот в чем заключалась конфликтная ситуация", – подытожил Сырский.

Что Федоров говорил о Сирском после увольнения

После увольнения с должности Михаил Федоров заявлял о препятствиях в работе со стороны эксглавнокомандующего ВСУ. Он также сообщал, что Министерству обороны удалось сэкономить около 100 миллионов долларов на тендерах по закупке артиллерийских снарядов и еще миллиарды долларов – на закупках дронов.

Федоров обвинял Сирского в блокировании инициатив и создании раскола вместо объединения усилий для победы над Россией.

"Я столкнулся с тем, что наши инициативы просто блокировались. Сырский оказался готов плести интриги, говорить за спиной и утверждать, будто против него кто-то "заказал кампанию". Вместо того чтобы объединять усилия для победы над врагом, он начал сеять раскол в стране", – заявлял тогда Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства Владимир Зеленский утверждает, что решение об увольнении Михаила Федорова и экс-главнокомандующего Александра Сирского было продиктовано необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и командованием армии.

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