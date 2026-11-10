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"Будут тысячи вопросов": Зеленский назвал самый быстрый способ завершить войну в Украине

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Getty Images

Самый быстрый способ завершить войну России – удерживать позиции и переходить к переговорам. По словам президента, такой подход позволит замедлить темпы мобилизации и оживить работу экономики, пока будут продолжаться переговоры.

Об этом глава государства сказал в интервью датскому телеканалу DR Nyheder во время визита в Данию. Фрагмент беседы президент опубликовал в официальном Telegram-канале.

Что сказал президент

Президент рассказал, какой способ завершения войны является самым быстрым. По его словам, самый быстрый способ завершить войну России – удерживать позиции и переходить к переговорам. Это может длиться месяц, два или год, но это замедлит темпы мобилизации, экономика начнет работать.

"И здесь очень важно, что мы решили: останавливаемся там, где стоим, прекращаем огонь и переходим к дипломатическому треку. Это может продлиться месяц, два месяца или год. Или даже дольше, чем мы сегодня ожидаем. Но мы завершаем горячую фазу войны, и люди перестают погибать. Когда вы удерживаете позиции, вы говорите о линии столкновения, замедляете темпы мобилизации, экономика начинает работать. Вы ведете переговоры. Диалог лучше оружия. Именно поэтому лучший способ завершить эту войну – заменить оружие словами", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что это вызовет много вопросов – относительно позиций сторон, мандата мониторинговой миссии, демилитаризации, участия европейцев и финансирования восстановления.

Он подчеркнул, что именно такой формат позволяет остановить войну – прекращение огня. Между тем, если российский агрессор Владимир Путин не соглашается на прекращение огня и говорит, что хочет долгий план и только после подписания остановить войну, это свидетельствует о его нежелании останавливать войну.

"Если Путин не хочет прекращения огня и говорит: "Нет, я хочу долгий план с разными вопросами – сложными, чувствительными и не очень. И потом, когда мы подпишем этот долгий план, мы остановим войну", это просто означает, что он не хочет останавливать войну", – отметил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. Глава государства планирует провести встречу с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и посетить ведущие оборонные компании. 

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