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"Будут еще кадровые изменения": Зеленский сделал заявление по громким делам "Карфаген" и "Химпром"

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
84
"Будут еще кадровые изменения": Зеленский сделал заявление по громким делам "Карфаген" и "Химпром"
"Будут еще кадровые изменения": Зеленский сделал заявление по громким делам "Карфаген" и "Химпром". Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ни секретарь СНБО Игорь Клименко, ни министр внутренних дел Иван Выговский, ни глава СБУ Александр Поклад не имеют никакого отношения к делу "Карфаген". Он подчеркнул, что расследование продолжается, и анонсировал кадровые изменения.

Что касается дела "Химпром", то президент заверил, что деятельность группировки нужно прекратить, и для этого также необходима международная поддержка. Об этом президент заявил на встрече с медиа, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

Что сказал Зеленский

Глава государства прокомментировал громкие дела "Карфаген" и "Химпром". По его словам, к делу "Карфаген" не имеют отношения ни Клименко, ни Выговский, ни Поклад. Он подчеркнул, что расследование продолжается, и будут кадровые изменения.

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"Вы могли проверить, что ни Клименко, ни Выговский, ни лично Поклад не имеют к этому никакого отношения. Об этом я знаю от правоохранителей и антикоррупционеров. Со всеми говорил по несколько раз. История очень неприятная, очень неправильная. Но идет расследование, и я поддерживаю это расследование. И будут еще кадровые изменения", – сказал президент.

По делу "Химпром"

Деятельность группировки "Химпром" нужно полностью прекратить, сказал президент. Это требует международной поддержки, поскольку такие риски есть и в других странах.

"Они уже зашли в Польшу, пытаются зайти в Германию – это то, о чем мы говорили и о чем есть оперативная информация. Где еще это есть? Я не знаю. Но нигде этого быть не должно", – отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что это направление точно работает не без поддержки спецслужб, и не только российских.

"Это люди с неограниченным финансовым потоком, которые пытаются "покупать" людей в различных институтах годами – и не только в Украине.

Президент подчеркнул, что работать должны не только украинские спецслужбы, но и органы тех стран, где уже есть опыт противодействия таким персонажам и возможности соответствующим образом повлиять на ситуацию, прежде всего США.

"Иначе, например, во всех парламентах Европы, включая Украину, будут потом законодатели, которые будут представлять также интересы этих людей, потому что их просто купят – от депутатов и правоохранителей до СМИ", – сказал глава государства. 

Он добавил, что это такая структура, и ресурсы у них очень значительные. Однако вместе с партнерами сил точно должно хватить, чтобы прекратить эту деятельность.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина рассчитывает использовать американскую военную и экономическую поддержку как рычаг давления на Кремль во время переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что перспектива получить дополнительное оружие и ужесточение санкций против России заставит диктатора РФ Владимира Путина серьезнее отнестись к возможности деэскалации.

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