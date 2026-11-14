"Будут еще кадровые изменения": Зеленский сделал заявление по громким делам "Карфаген" и "Химпром"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ни секретарь СНБО Игорь Клименко, ни министр внутренних дел Иван Выговский, ни глава СБУ Александр Поклад не имеют никакого отношения к делу "Карфаген". Он подчеркнул, что расследование продолжается, и анонсировал кадровые изменения.

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Что касается дела "Химпром", то президент заверил, что деятельность группировки нужно прекратить, и для этого также необходима международная поддержка. Об этом президент заявил на встрече с медиа, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

Что сказал Зеленский

Глава государства прокомментировал громкие дела "Карфаген" и "Химпром". По его словам, к делу "Карфаген" не имеют отношения ни Клименко, ни Выговский, ни Поклад. Он подчеркнул, что расследование продолжается, и будут кадровые изменения.

"Вы могли проверить, что ни Клименко, ни Выговский, ни лично Поклад не имеют к этому никакого отношения. Об этом я знаю от правоохранителей и антикоррупционеров. Со всеми говорил по несколько раз. История очень неприятная, очень неправильная. Но идет расследование, и я поддерживаю это расследование. И будут еще кадровые изменения", – сказал президент.

По делу "Химпром"

Деятельность группировки "Химпром" нужно полностью прекратить, сказал президент. Это требует международной поддержки, поскольку такие риски есть и в других странах.

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"Они уже зашли в Польшу, пытаются зайти в Германию – это то, о чем мы говорили и о чем есть оперативная информация. Где еще это есть? Я не знаю. Но нигде этого быть не должно", – отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что это направление точно работает не без поддержки спецслужб, и не только российских.

"Это люди с неограниченным финансовым потоком, которые пытаются "покупать" людей в различных институтах годами – и не только в Украине.

Президент подчеркнул, что работать должны не только украинские спецслужбы, но и органы тех стран, где уже есть опыт противодействия таким персонажам и возможности соответствующим образом повлиять на ситуацию, прежде всего США.

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"Иначе, например, во всех парламентах Европы, включая Украину, будут потом законодатели, которые будут представлять также интересы этих людей, потому что их просто купят – от депутатов и правоохранителей до СМИ", – сказал глава государства.

Он добавил, что это такая структура, и ресурсы у них очень значительные. Однако вместе с партнерами сил точно должно хватить, чтобы прекратить эту деятельность.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина рассчитывает использовать американскую военную и экономическую поддержку как рычаг давления на Кремль во время переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что перспектива получить дополнительное оружие и ужесточение санкций против России заставит диктатора РФ Владимира Путина серьезнее отнестись к возможности деэскалации.