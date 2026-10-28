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"Будьте внимательны": Умеров предупредил о фейковых рассылках дипломатам от его имени

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
615
"Будьте внимательны": Умеров предупредил о фейковых рассылках дипломатам от его имени
Иллюстративное фото. Фейк. Источник: magnific.com

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров отметил, что неизвестные рассылают якобы от его имени сообщения представителям дипломатического корпуса и партнерам Украины в разных странах. Таким образом они пытаются узнать информацию о работе Украины с партнерами и международных переговорах.

Он призвал не передавать никакую информацию подозрительным контактам, а адресата дополнительно проверить. Об этом Умеров написал на своей странице в Telegram.

Что известно

"На фоне активизации дипломатических усилий мы снова фиксируем сообщения, которые рассылаются от моего имени представителям дипломатического корпуса и нашим партнерам в разных странах", – написал Умеров.

По его словам, в таких сообщениях неизвестные пытаются установить контакт и получить информацию о работе Украины с партнерами и международных переговорах.

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Глава Службы внешней разведки попросил не отвечать на такие сообщения и не передавать никакой информации, если есть хотя бы малейшее сомнение в подлинности контакта.

Он отметил, что номер телефона, аккаунт или электронный адрес лучше дополнительно проверить через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство вашей страны или украинских дипломатов. И если получили такое сообщение, не стоит вступать в разговор, а нужно сообщить об этом украинской стороне.

"Если получили подозрительное сообщение от моего имени – не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне. Будьте внимательны", – добавил Умеров.

Пост Рустема Умерова.Источник: Скриншот поста

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении в дипломатических переговорах с США. По его словам, удалось достичь результатов по двум важным для обороны Украины вопросам, однако с поставками ракет для противовоздушной обороны до сих пор есть трудности.

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