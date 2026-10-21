"Будем честны": Рубио заявил, что без помощи США Украины бы не существовало. Видео

Украина обязана своим существованием Соединённым Штатам Америки. Остаться на политической карте мира нашему государству помогла американская помощь на миллиарды долларов.

Видео дня

Об этом заявил вице-президент США Марко Рубио. Видео с его комментарием опубликовало издание ClashReport.

Что сказал Рубио

Если бы не помощь США, убежден Рубио, Украины бы уже не существовало.

"Сегодня Украины не было бы, если бы не помощь на миллиарды долларов, которую Соединенные Штаты предоставили Украине – начиная со времен администрации Байдена и продолжая при нынешней администрации", – сказал госсекретарь США.

При этом соратник Трампа заявил, что "все равно стоит отметить" мужество украинских воинов, которые уже который год подряд отражают российскую агрессию.

"Они очень смело защищаются в борьбе против гораздо более крупной страны и совершают невероятные подвиги благодаря помощи, которую мы им оказываем. Но давайте будем честными, сейчас бы Украины не существовало, если бы не миллиарды долларов, которые им предоставили США", – убежден Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рубио заявил, что война в Украине должна закончиться, и упомянул о потерях России.