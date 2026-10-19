"Будет сложно": в Politico назвали пять факторов, которые определят будущие военные планы НАТО против России

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
сбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойИллюстрация. Финансовый гороскопТри знака зодиака вскоре добьются значительного финансового успеха: они ждали этого целый годЛотерейные билеты. ИллюстрацияЗабытая на столе бумажка сделала женщину миллионершей: как ей удалось сорвать джекпот в лотерееРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоОккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинилиОккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинилиПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во ВладимиреПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во ВладимиреКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. ФотоКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

"Будет сложно": в Politico назвали пять факторов, которые определят будущие военные планы НАТО против России

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 мин
icon 252
армия Польши
НАТО. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Facebook Генеральное командование родов войск/Wikipedia

НАТО начинает переговоры о силах и вооружении, необходимых для защиты от возможного нападения со стороны России, а также о механизмах финансирования обороны. Союзники должны определить конкретные военные возможности.

Каждая из 32 стран Альянса должна обеспечить их к 2029 году. Об этом говорится в материале Politico.

Одним из ключевых вопросов станет определение объема военных сил и возможностей, которые страны готовы предоставить для выполнения задач Альянса. В частности, союзники должны решить, сохранять ли требование о наличии 18 резервных бригад для проведения операций по урегулированию кризисов за пределами территории НАТО.

В то же время Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы европейские страны брали на себя большую ответственность за собственную безопасность. Это может привести к пересмотру требований относительно участия в операциях за пределами Альянса.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 14,3 т.
"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину
icon 14,3 т.
"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 10,7 т.
"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине
icon 10,7 т.
"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 10,1 т.
В Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJ
icon 10,1 т.
В Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJ

Переговоры также коснутся вопроса о том, как ускорить обновление военного потенциала с учетом стремительного развития технологий, в частности искусственного интеллекта и наземных роботизированных систем.

Вторым серьезным вызовом станет пересмотр военного присутствия США в Европе. Результаты оценки Пентагона ожидаются в декабре, то есть в разгар переговорного процесса. В НАТО опасаются, что Вашингтон может сократить количество критически важных ресурсов, в частности тяжёлых транспортных самолётов.

Камиль Гран, руководитель оборонного лобби ASD и бывший высокопоставленный чиновник НАТО, отметил, что ранее Альянс мог рассчитывать на Вашингтон в случае нехватки необходимых ресурсов.

"Теперь это уже не так", — подчеркнул он.

Одним из возможных решений может стать переход от жестких требований в отношении конкретных видов вооружения к определению задач, которые должны выполнять страны. Такой подход дал бы европейским союзникам больше свободы в выборе средств для достижения военных целей.

Еще одним предметом споров станет распределение внимания между различными направлениями безопасности. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году НАТО сосредоточилось прежде всего на восточном фланге, а в течение последнего года усилило внимание к Арктике.

В то же время часть союзников считает, что Альянс должен уделять больше ресурсов южному и юго-восточному направлениям. Среди вызовов там называют присутствие российских наемников в Ливии, риски использования миграции в качестве инструмента давления, активность подводных лодок и атаки дронов на суда в Черном море.

"Слишком много внимания уделяется северу. Нам нужно пересмотреть подход", — заявил один из дипломатов НАТО.

Отдельные дискуссии будут касаться соотношения беспилотных систем и традиционной военной техники — танков, артиллерии и других средств ведения боевых действий. Опыт войны в Украине продемонстрировал значение дронов на поле боя, поэтому многие союзники планируют расширять их использование.

Великобритания объявила о создании смешанного флота с автономными морскими платформами, Франция выделила около 8,4 млрд евро на беспилотники и баражирующие боеприпасы, а Германия планирует в следующем году создать свой первый специализированный полк беспилотников.

В то же время европейские страны сталкиваются с проблемами набора военнослужащих и старением населения. Это дополнительно стимулирует развитие систем, способных выполнять задачи без непосредственного участия человека.

Адмирал Пьер Вандье, верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации, заявил, что Россия производит девять миллионов дронов в год. Противодействие таким масштабам потребует от Альянса "довольно радикальных усилий".

Среди возможных решений он назвал модель регулярного обновления военного оборудования по подписке, которая помогла бы предотвратить моральное устаревание вооружения.

Пятым фактором станет поиск средств для реализации оборонных планов. Странам придется согласовать потребности Альянса с национальными бюджетами, которые и без того испытывают значительную нагрузку.

Переговоры также затронут вопросы обычной военной поддержки ядерных держав, в частности Великобритании и США, а также возможности использования более дешёвых альтернатив дорогостоящим ракетным системам американского производства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия не ограничится агрессией против Украины, в будущем она может напасть на страну НАТО. Когда именно это произойдет — сказать трудно, однако в Европе все больше убеждаются, что прямое столкновение весьма вероятно.

Похожие темы
Война в УкраинеНАТОРоссияВеликобританияСША
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться