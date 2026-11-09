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"Будет интересно": Трамп сделал заявление о встрече с Путиным и Си Цзиньпином

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
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"Будет интересно": Трамп сделал заявление о встрече с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином во время саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на следующей неделе. Глава Белого дома убежден, что разговор должен быть интересным, а переговоры будут касаться денуклеаризации и войны в Иране.

Об этом сообщает Reuters. Саммит состоится 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

Президент США раскрыл возможные темы встреч

Как отмечается, Дональд Трамп предположил, что во время предстоящего саммита АТЭС в Китае проведет встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. По его словам, возможными темами переговоров станут прекращение войны в Иране и денуклеаризация.

О намерении поехать в Китай Трамп сообщил журналистам перед отъездом из Флориды в Вашингтон.

"Одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си, и это будет интересно. Мы говорим о многих вещах, в том числе о денуклеаризации, но мы будем говорить о многих вещах. Мы пытаемся положить конец войне в Иране", – сказал он.

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Напомним, на днях Китай впервые официально подтвердил, что рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи лидеров КНР, США и России. Речь идет о потенциальных переговорах Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Однако окончательной договоренности пока нет, а эксперты сомневаются, что стороны смогут достичь существенных результатов из-за расхождений в интересах трех стран.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также допустил возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По данным The Wall Street Journal, одним из вопросов, который могли бы обсудить лидеры, является завершение войны в Украине.

Как писал OBOZ.UA, одно из изданий отмечало, что Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут попытаться пересмотреть действующий мировой порядок и распределить сферы влияния на планете. Такие опасения возникли после предложения российского диктатора провести трехсторонний саммит с участием лидеров США, России и Китая.

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