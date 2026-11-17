В Кремле отреагировали на удар Украины по Крымскому мосту, заявив о намерении восстановить поврежденную переправу. В Москве уверяют, что после проведения ремонтных работ мост якобы станет даже лучше, чем был раньше.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ. По его словам, российские власти планируют определить порядок восстановительных работ и сроки их выполнения.

Что заявили в Кремле

Песков сообщил, что российские власти планируют разработать конкретный план восстановления Крымского моста. По его словам, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже доложил о ситуации, после чего должны определить последовательность и сроки ремонтных работ.

"Будет разработан план. Конкретный план, Хуснуллин доложил, будет определена очередность, временные рамки восстановительных работ. Здесь, собственно, нет никаких сомнений, что мост будет восстановлен. И будет еще лучше, чем раньше", – заявил представитель Кремля.

В то же время конкретных сроков завершения ремонта Песков не назвал.

Атака на Крымский мост: что известно о последствиях и деталях операции

В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины атаковали Крымский мост. По сообщениям российских военкоров, в районе переправы прогремело как минимум 15 взрывов. В результате ударов обрушились арка и часть дорожного полотна моста.

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В сети также опубликовали видео момента попадания по конструкциям переправы. OSINT-аналитики обратили внимание как минимум на два попадания, а на опубликованных кадрах видны разрушения автомобильной части моста.

Назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку и сообщил о приостановке движения транспорта по Керченской переправе. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать введенные ограничения.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский раскрыл детали операции по поражению Крымского моста. По его словам, удар в ночь на 17 ноября стал седьмым этапом операции, которую в течение нескольких недель готовили СБУ и Генштаб ВСУ. Украинские военные применили разные типы ракет и беспилотников, в частности "Фламинго", "Нептун", "Паляницу" и "Руту".