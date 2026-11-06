Буданов возглавит делегацию Украины на переговорах с РФ в Абу-Даби: ожидают ли прорыва

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах с Россией при посредничестве США. Встреча состоится 10 и 11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Буданов не ожидает существенного прорыва, однако считает сам факт непосредственной встречи представителей двух стран признаком определенного прогресса.

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Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS News 6 ноября. По словам корреспондента Эйдана Стретча, глава ОП лично подтвердил ему, что возглавит украинскую делегацию на переговорах.

Как отметил журналист, в феврале Буданов уже руководил украинской переговорной группой во время первых обсуждений, а теперь вновь будет представлять Украину в этом формате.

В то же время глава ОП не советует рассчитывать, что встреча станет решающей. По его словам, участники будут обсуждать только готовность к завершению войны, поэтому говорить о возможных результатах пока рано.

"Повторю еще раз: эти переговоры – не последние. Они не являются финальными. Мы будем говорить только о готовности к завершению продолжающейся войны. Чего удастся достичь? Воздержусь от ответа. Увидим уже через несколько дней", – отметил руководитель ОП.

Несмотря на сдержанные ожидания, Буданов считает само согласие украинской и российской делегаций на личную встречу признаком определенного прогресса.

Корреспондент CBS News отдельно отметил боевой опыт Буданова, который у него есть еще с 2014 года. По мнению журналиста, это поможет украинскому и российскому представителям лучше понять друг друга во время обсуждения технических аспектов возможного прекращения огня, поскольку обе стороны имеют военный опыт.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер объявил о подготовке первой с февраля трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. По его словам, американская сторона разрабатывает предложения, которые должны обеспечить содержательное обсуждение и помочь продвинуться к завершению войны.

Среди главных тем Кушнер назвал гарантии безопасности для Украины и формирование более широкой архитектуры безопасности в Европе. Он также подчеркнул, что Вашингтон стремится согласовать практические договоренности, которые будут учитывать опасения всех сторон в сфере безопасности и снизят риск будущих конфликтов.

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