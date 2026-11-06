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Буданов возглавит делегацию Украины на переговорах с РФ в Абу-Даби: ожидают ли прорыва

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
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Буданов возглавит делегацию Украины на переговорах с РФ в Абу-Даби: ожидают ли прорыва
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Источник: GettyImages

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах с Россией при посредничестве США. Встреча состоится 10 и 11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Буданов не ожидает существенного прорыва, однако считает сам факт непосредственной встречи представителей двух стран признаком определенного прогресса.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS News 6 ноября. По словам корреспондента Эйдана Стретча, глава ОП лично подтвердил ему, что возглавит украинскую делегацию на переговорах.

Как отметил журналист, в феврале Буданов уже руководил украинской переговорной группой во время первых обсуждений, а теперь вновь будет представлять Украину в этом формате.

В то же время глава ОП не советует рассчитывать, что встреча станет решающей. По его словам, участники будут обсуждать только готовность к завершению войны, поэтому говорить о возможных результатах пока рано.

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"Повторю еще раз: эти переговоры – не последние. Они не являются финальными. Мы будем говорить только о готовности к завершению продолжающейся войны. Чего удастся достичь? Воздержусь от ответа. Увидим уже через несколько дней", – отметил руководитель ОП.

Несмотря на сдержанные ожидания, Буданов считает само согласие украинской и российской делегаций на личную встречу признаком определенного прогресса.

Корреспондент CBS News отдельно отметил боевой опыт Буданова, который у него есть еще с 2014 года. По мнению журналиста, это поможет украинскому и российскому представителям лучше понять друг друга во время обсуждения технических аспектов возможного прекращения огня, поскольку обе стороны имеют военный опыт.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер объявил о подготовке первой с февраля трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. По его словам, американская сторона разрабатывает предложения, которые должны обеспечить содержательное обсуждение и помочь продвинуться к завершению войны.

Среди главных тем Кушнер назвал гарантии безопасности для Украины и формирование более широкой архитектуры безопасности в Европе. Он также подчеркнул, что Вашингтон стремится согласовать практические договоренности, которые будут учитывать опасения всех сторон в сфере безопасности и снизят риск будущих конфликтов.

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