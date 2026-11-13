"Пожалуйста, без сюрпризов": Мерц заявил об участии Германии в переговорах с РФ и резко обратился к Трампу

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа согласовывать действия с европейскими союзниками и Украиной накануне запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он выразил опасение, что переговоры американского и российского лидеров в Китае могут повторить сценарий встречи на Аляске в августе 2025 года.

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В то же время Мерц подтвердил, что Германия будет участвовать в будущих мирных переговорах по Украине. Об этом пишет N-tv.

Мерц призвал Трампа не делать сюрпризов перед встречей с Путиным

На встрече глав государств и правительств ЕС в Дублине Фридрих Мерц обратился к Дональду Трампу накануне его запланированных переговоров с Владимиром Путиным, которые должны состояться на следующей неделе в Китае.

По словам канцлера, некоторые опасаются, что эта встреча может стать вторым "анкориджским инцидентом". В августе 2025 года Трамп встретил Путина на военном аэродроме в Анкоридже на Аляске, где они обсуждали войну в Украине. Тогда американский президент приветствовал российского лидера рукопожатием, а в честь его прибытия приказал расстелить красную ковровую дорожку.

"Поэтому я хочу еще раз очень четко донести наше послание до США: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать как команда Европы и как команда вместе с Украиной, и вместе давайте работать над настоящим миром в Украине", – подчеркнул Мерц.

Он добавил, что именно это является общей целью, которой европейские союзники должны придерживаться.

Германия будет участвовать в мирных переговорах

Мерц также заявил, что Германия обязательно присоединится к будущим переговорам, направленным на прекращение войны в Украине.

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"Впервые в ближайшие недели состоятся конкретные мирные переговоры с участием европейских деятелей", – сказал канцлер во время встречи в Дублине.

По его словам, к переговорному процессу, вероятно, присоединятся европейские представители, участвовавшие во встречах в Абу-Даби во вторник и среду. Мерц отдельно подчеркнул: "Участие Германии гарантировано, это совершенно очевидно".

Он также поддержал продолжение переговоров в формате E3 и с участием Польши. Речь идет о представителях Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши.

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"Мы также работаем над этой задачей вместе с пятью представителями – из Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы сохранить такой формат", – заявил канцлер.

В ЕС спорят, кто будет представлять Европу на переговорах

Как пишет POLITICO, лидеры Евросоюза, собравшиеся в Дублине в пятницу, продолжают обсуждать, кто должен представлять интересы блока на переговорах о будущем Украины.

На фоне активизации усилий администрации Трампа по прекращению войны России Европа, похоже, получила возможность присоединиться к переговорному процессу. Однако дискуссии о том, кто именно должен выступать от имени ЕС, уже стали одной из главных тем саммита.

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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал пошутил, что из этой ситуации можно было бы сделать телешоу. По его словам, самое интересное в дискуссиях лидеров еще впереди.

Полномасштабное вторжение России началось в феврале 2022 года. С тех пор позиция администрации Трампа по посредничеству в мирном процессе менялась, а Евросоюз оказался в стороне от переговоров, несмотря на то, что берет на себя все большие расходы на поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский, который в четверг встретился в Дублине примерно с 50 лидерами стран ЕС и государств, которые не входят в блок, подчеркнул необходимость участия европейских правительств в переговорах. Он также предупредил, что Россия стремится изменить архитектуру безопасности Европы.

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В тот же день посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили этот вопрос с Путиным в Москве. Вечером американские представители прибыли в Дублин, чтобы поделиться своими соображениями с Зеленским.

Кого в ЕС рассматривают в качестве представителя на переговорах

Несмотря на общую позицию о необходимости иметь место за столом переговоров, страны Евросоюза не могут договориться, кому именно поручить представлять блок. По информации дипломатов и чиновников, в ЕС сформировались как минимум три лагеря.

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Одним из главных кандидатов считают главу Европейского совета Антониу Кошту. Его должность предполагает представление интересов лидеров ЕС на международной арене. Кроме того, опыт работы премьер-министром Португалии, по мнению сторонников его кандидатуры, обеспечивает ему определенный нейтралитет.

Другой лагерь поддерживает кандидатуру главного дипломата ЕС Каи Каллас. Ее сторонники считают, что жесткая позиция в отношении России может стать преимуществом на переговорах.

В то же время часть дипломатов сомневается, что Кремль согласится вести переговоры с Каллас из-за ее принципиальной позиции в отношении России. Один из европейских дипломатов назвал ее одним из худших возможных кандидатов на эту роль.

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Другой высокопоставленный дипломат, напротив, считает, что именно такая репутация может сделать ее подходящим представителем Европы.

Франция и Германия не хотят уступать места за столом переговоров

Еще одним препятствием для выбора представителя Европы может стать позиция Парижа и Берлина. По данным POLITICO, Франция и Германия неохотно соглашаются на то, чтобы Брюссель получил монополию на представительство Европы на переговорах.

Мерц уже высказался против отказа от формата E3 и участия пяти европейских стран. У Франции также есть собственные дипломатические и военные рычаги влияния: она является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает единственным в Европе ядерным арсеналом.

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Представитель Эстонии Михал заявил, что Франция, Германия и Великобритания и далее будут оставаться важными участниками переговоров и могут вести двусторонние контакты с Москвой. В то же время в вопросах, касающихся всего континента, страны должны придерживаться общей позиции ЕС.

"Это основа такой консенсусной политики и того, чтобы все были едины в противостоянии России", – пояснил он.

В ЕС хотят определиться с представителем уже в ноябре

Официального назначения представителя Европы на встрече в Дублине, вероятно, не будет. Однако обсуждения могут помочь лидерам прийти к более широкому пониманию того, как именно ЕС должен быть представлен в переговорном процессе.

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Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти заявила POLITICO, что во время пятничных переговоров лидерам еще предстоит подробнее обсудить этот вопрос.

В то же время времени на принятие решения может оставаться немного. Зеленский призвал Евросоюз не затягивать с выбором представителя и определиться с ним в ноябре.

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, Марко Рубио непублично выразил сомнения в возможности дипломатического завершения российско-украинской войны в ближайшие месяцы. Пока Вашингтон лишь пытается выяснить, реально ли достичь договоренностей с Москвой.

Также Рубио считает, что Украина после окончания полномасштабной войны должна получить гарантии безопасности. Впрочем, чтобы они работали, эти условия должны устраивать Российскую Федерацию.