Брюссель готов открыть новые кластеры для Украины и Молдовы: Марта Кос рассказала, когда это может произойти

Европейский Союз готовится разблокировать очередной этап официальных переговоров о присоединении Украины и Молдовы к блоку. Речь идет об открытии еще двух направлений переговоров по евроинтеграции обеих стран.

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Главным условием для этого остается успешное голосование в Верховной Раде за необходимые законы о евроинтеграции. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что новые кластеры могут открыть уже на следующей неделе во время межправительственной конференции.

Что нужно для открытия новых кластеров

Европейские чиновники внимательно следят за процедурами в Верховной Раде, в частности за принятием законопроекта об образовании.

Марта Кос отметила, что после положительного решения парламента государствам-членам ЕС придется ускорить процедуру. Она также добавила, что положительное решение ожидается в ходе межправительственной конференции.

"Мы очень хорошо осведомлены о процедурах в Верховной Раде по внесению законопроекта об образовании, но надеемся, что закон пройдет Раду. Как только это произойдет, конечно, государствам-членам придется ускорить процедуру, но, возможно, мы откроем следующие два кластера для Молдовы и Украины на следующей неделе в ходе IGC (межправительственной конференции – ред.)", – отметила еврокомиссар.

По её словам, ЕС также надеется очень скоро открыть ещё два кластера для Молдовы – и все они должны быть открыты до конца года.

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Какие кластеры могут быть открыты

Речь идет о кластере № 2 "Внутренний рынок" и кластере № 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Долгое время их открытие блокировала Венгрия, требуя от Киева уступок в вопросе прав национальных меньшинств.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС и, в частности, в Еврокомиссии разрабатывают "дорожные карты" для вступления Украины, Молдовы, Албании и Черногории, которые должны предусматривать четкий пошаговый путь к членству в блоке. Также для этих стран планируется определить ориентировочные сроки завершения переговоров при условии проведения необходимых реформ.

Главные истории дня

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в начале сентября заявила о целевой поддержке стран-кандидатов, достигших наибольшего прогресса.

На данном этапе Украина и ЕС начали переговоры по кластеру "Основы", который стал первым тематическим блоком в процессе вступления нашего государства в Евросоюз. Он охватывает вопросы верховенства права, основополагающих прав и свобод, демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев.