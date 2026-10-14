Великобритания ускорит поставки Украине ракет для борьбы с реактивными дронами: что известно

Лондон ускорит поставку Украине британских ракет LMM, доказавших свою эффективность в борьбе с российскими реактивными беспилотниками. Из пакета зенитных ракет стоимостью 45 млн фунтов стерлингов на 10 млн фунтов поставки вооружения будут ускорены, чтобы удовлетворить самые насущные потребности Украины в преддверии зимы.

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О соответствующих планах сообщило британское правительство накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, запланированного на среду, 14 октября. В целом Великобритания обязалась выделить 1,6 млрд фунтов стерлингов на поставку более 5000 ракет LMM в течение следующих четырех лет.

Великобритания усиливает военную поддержку Украины

Речь идет о легких многоцелевых ракетах Lightweight Multirole Missiles (LMM) британского производства. Они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с реактивными беспилотниками, которые Россия использует для атак на Украину.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение для безопасности его страны, а украинские военные должны иметь все необходимое для противодействия российской агрессии. Он заверил, что Лондон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и в дальнейшем будет наращивать помощь.

Также Бернем поручил министрам подготовить дополнительные санкции, новые пакеты военной помощи и финансовую поддержку, чтобы оказать Украине необходимую помощь уже в течение ближайших недель.

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Лондон призывает ужесточить ограничения в отношении России

Великобритания также призывает международных партнеров полностью ввести запрет на предоставление морских услуг для экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ).

Министр обороны Джон Хили поднимет этот вопрос во время встреч в рамках мероприятий Международного валютного фонда в Бангкоке, призывая союзников присоединиться к соответствующим ограничениям. Накануне, во вторник, с таким же призывом к партнерам обратился министр иностранных дел Великобритании во время Варшавского форума по безопасности.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа сменить украинское руководство. Стритинг подчеркнул, что полномасштабную войну начал российский диктатор Владимир Путин и именно он может её прекратить. В то же время британский министр отметил, что Лондон хотел бы видеть более жесткие санкции против России.