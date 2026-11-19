Великобритания готовит для Украины новый пакет военной помощи на 260 миллионов фунтов стерлингов. Он предусматривает поставку более 1000 ударных беспилотников большой дальности, а также морских, логистических и разведывательных дронов.

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Часть нового оружия сможет преодолевать более 1000 километров и поможет украинским военным поражать цели далеко за линией фронта. О новой поддержке Украины сообщило британское правительство.

Какие дроны получит Украина

О новом пакете помощи, как ожидается, объявят во время визита премьер-министра Энди Бернхема в Берлин. Его общая сумма составит 260 миллионов фунтов стерлингов.

Украина получит более 1000 дополнительных ударных беспилотников большой дальности для усиления обороны от российских атак. Дроны смогут преодолевать расстояние более 1000 километров и нести тяжелые боеголовки, способные уничтожать цели одним попаданием.

Это позволит украинским военным наносить удары по объектам военного производства и другим законным военным целям далеко за линией фронта.

Помимо ударных беспилотников, Великобритания разработает и поставит Украине морские, логистические и разведывательные дроны. Они помогут обеспечивать передовые подразделения необходимыми запасами, в частности доставлять на фронт кровь и холодильники для медикаментов.

Более 80% средств потратят в Великобритании

Новый пакет должен не только усилить обороноспособность Украины, но и создать рабочие места и возможности для британских предприятий. Более 80% выделенных средств планируют потратить в Великобритании, в частности поддержать малый и средний бизнес в Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии.

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Премьер-министр Энди Бернхем заявил, что российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и попытки оставить миллионы людей без тепла не заставят его страну отказаться от поддержки Украины.

"Погружение миллионов украинцев в ледяной холод и лишение их тепла не приведет к победе Путина в этой войне, а лишь укрепит нашу решимость поддерживать Украину", – заявил он.

По словам Бернхема, Великобритания стремится помочь Украине защититься от массированных российских атак и систематических ударов по критически важной инфраструктуре. Он также подчеркнул, что поддержка важна не только на поле боя, но и для создания рабочих мест в самой Британии.

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Премьер добавил, что во время встречи Коалиции желающих партнеры Украины подтвердят неизменность своей поддержки и общее стремление к справедливому и длительному миру, который сделает невозможным возвращение войны на европейский континент.

Британия усиливает поддержку украинской ПВО

Новый пакет объявили после того, как Великобритания во вторник сообщила о масштабной помощи для противовоздушной обороны Украины на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. На прошлой неделе страна также ввела жесткие санкции, став первой, которая ограничила деятельность всех десяти крупнейших компаний.

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Решение о дополнительной помощи приняли на фоне российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Согласно приведенным данным, Украина столкнулась более чем с 2000 такими атаками, которые осложнили передачу электроэнергии от электростанций в центральные и восточные регионы.

В ряде областей ежедневные отключения электроэнергии достигали 16 часов, а в Киеве – 22 часов. Аварийные отключения местами вызывали многодневные блэкауты, из-за которых люди оставались без водоснабжения и возможности пользоваться холодильниками и духовками.

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Премьер-министр подчеркнул, что поддержка Украины должна помочь ей противостоять таким ударам.

Украина сбивает почти 70% реактивных дронов

После визита президента Владимира Зеленского в Лондон в прошлом месяце Великобритания также начала поставки дополнительных легких многоцелевых ракет, о которых ранее объявили для Украины.

Эти ракеты продемонстрировали высокую эффективность против реактивных беспилотников, которые Россия использует для ударов далеко за пределами линии фронта.

По данным британской стороны, благодаря этим поставкам и поддержке партнеров по Коалиции желающих Украина сейчас сбивает почти 70% реактивных дронов. В начале сентября этот показатель составлял 30%.

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Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что Россия использует зиму как оружие против Украины, а его страна превращает обещания поддержки в конкретные возможности для защиты гражданского населения.

"В бюджете мы обещали предоставить Украине дополнительную поддержку, и мы выполняем это обещание, предоставляя более 1000 ударных беспилотников большой дальности в рамках наших постоянных усилий по мобилизации союзников и укреплению обороноспособности Украины", – сказал он.

Стритинг также подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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12 британских компаний получили доступ к украинским лабораториям ИИ

Отдельно стало известно, что 12 британских оборонных компаний получили доступ к украинским лабораториям искусственного интеллекта Avengers AI Labs. Это стало возможным в рамках партнерского соглашения, о котором премьер-министр и президент Владимир Зеленский договорились в августе.

Платформа предоставляет реальные данные с поля боя и аналитические выводы для обучения моделей искусственного интеллекта. Информацию собирают тысячи дневных камер и инфракрасных датчиков, размещенных в Украине.

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Всего заявки на участие в партнерстве подали 92 компании. По итогам конкурса отобрали 12 лучших предложений, авторы которых получат беспрецедентный доступ к реальным оперативным данным и смогут сразу приступить к работе.

После визита в Берлин премьер-министр Великобритании, как ожидается, отправится в Брюссель на саммит Европейского союза.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин вместе со своей командой. Там запланирована встреча Коалиции желающих с участием более 40 партнеров. Среди участников также будет команда президента США. Украина планирует сосредоточиться на усилении противовоздушной обороны, поддержке энергетики и финансов, а также дальнейших дипломатических шагах.