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БРРЕ и Италия выделили Украине 50 млн евро: на что будут потрачены средства

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read2 мин
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БРРЕ и Италия выделили Украине 50 млн евро: на что будут потрачены средства
Иллюстративное фото. Разрушенный дом, флаг Италии, логотип БРРЕ. Источник: Днепропетровская ОГА / коллаж OBOZ.UA

Правительство Италии и Банк развития Совета Европы выделили Украине 50 миллионов евро. Их планируется потратить на компенсации за жилье, уничтоженное российскими ударами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Это первый транш из дополнительных 100 миллионов евро в рамках проекта HOME, о чем были достигнуты договоренности с партнерами во время конференции по вопросам восстановления Украины URC-2026 в Гданьске.

Что известно

"Украина привлекла 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и правительства Италии на компенсации за уничтоженное жилье", – говорится в сообщении.

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Эти средства планируется направить на жилищные сертификаты в рамках программы "єВідновлення". По словам премьер-министра, это позволит обеспечить новым жильем около 2 200 украинских семей, лишившихся своих домов из-за российской агрессии.

Корецкий отметил, что это первый транш из дополнительных 100 миллионов евро в рамках проекта HOME, о которых договорились с партнерами во время URC-2026 в Гданьске. Он также заявил, что ранее в рамках этого проекта Украина уже привлекла 200 млн евро и профинансировала более 6 тысяч жилищных сертификатов.

Премьер-министр поблагодарил Банк развития Совета Европы и правительство Италии за важную поддержку Украины в трудное время.

"Благодарю БРРЕ и правительство Италии за важную поддержку Украины и помощь украинским семьям, лишившимся жилья из-за войны", – написал Корецкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Европейский Союз выделил Украине транш в размере 2,9 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы Ukraine Facility. Средства пойдут на покрытие расходов в период одного из крупнейших бюджетных кризисов.

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