В Словакии разгорелась дискуссия после заявлений главы МИД Юрая Бланара о национальности военных, участвовавших в оккупации Чехословакии в 1968 году. Политик также упомянул советского лидера Леонида Брежнева.

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Бланар назвал бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС украинцем, что вызвало возмущение представителей оппозиции. Об этом сообщает словацкое издание Denník N⁠.

Бланар в эфире TA3 заявил, что первый полк Советского Союза, прибывший на территорию Словакии во время вторжения 1968 года, был украинским. Он также подчеркнул, что Брежнев был украинцем.

В ответ представитель оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка резко раскритиковал такие утверждения.

"Вы это серьезно?" – отреагировал он. Чиновник подчеркнул, что Советский Союз был тюрьмой народов, в том числе и украинского. Шимечка также напомнил, что решение о вторжении в Чехословакию принимало политбюро в Москве.

Отдельно Бланар прокомментировал заседание правительства Словакии 17 ноября, на котором рассматривали вопрос комиссии по сотрудничеству с Россией. Министр отрицал какой-либо символизм в проведении встречи именно в День борьбы за свободу и демократию.

Заседание состоялось в рабочий день, который одновременно был государственным праздником, и его должным образом отметили. Бланар утверждал, что хотел лично присутствовать на заседании правительства, хотя материал по комиссии, по его словам, носил лишь информационный характер.

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Во время объяснений министр также акцентировал внимание на истории 17 ноября как Дня студенчества. Он упомянул события 1939 года, когда нацистская Германия после смерти чешского студента Яна Оплетала закрыла высшие учебные заведения.

В то же время оппозиция обвиняет представителей партии Smer в том, что они избегают упоминаний о 17 ноября как годовщине Бархатной революции и падения коммунистического режима в Чехословакии, а также критикуют Германию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Словакия якобы "решительно осудила" удар российских захватчиков реактивным дроном по зданию Службы безопасности Украины в Киеве 4 сентября. Дело в том, что здание СБУ в украинской столице находится рядом с консульским отделом посольства Словакии. Так или иначе, сейчас Братислава требует объяснений от российского посла.

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