Противостояние между украинскими правоохранительными органами все больше напоминает старые милицейские разборки, где вместо борьбы с коррупцией главной целью становится дискредитация конкурентов. НАБУ, САП, ГБР и Офис генпрокурора обмениваются обвинениями и компроматом, ставя под сомнение саму идею независимого правосудия.

Видео дня

Об этом заявил политический эксперт Алексей Буряченко, комментируя конфликты между правоохранительными ведомствами.

По его словам, одни органы разоблачают возможную коррупцию в окружении других, а те в ответ публикуют записи о вероятных взятках и договоренностях относительно судебных решений. При этом каждая сторона называет себя защитником закона, а оппонентов обвиняет в попытках сорвать расследование.

"Компромат против компромата. Уголовное производство против уголовного производства. Око за око. И каждый считает себя единственным настоящим борцом с коррупцией", – отметил Буряченко. Эксперт подчеркнул, что подозрения в коррупции должны одинаково тщательно проверяться как в Офисе генпрокурора и ГБР, так и в НАБУ и САП. Независимость антикоррупционных органов не должна превращаться в неприкосновенность их руководства и окружения.

РЕКЛАМА

"Иначе мы получим несколько конкурирующих силовых систем, каждая из которых будет требовать ответственности от других, но неприкосновенности для себя", – предупредил эксперт. По мнению Буряченко, такая межведомственная борьба дорого обходится государству и подрывает доверие к правоохранительной системе.

"Это уже не борьба с коррупцией. Это борьба за право самим решать, кого можно трогать, а кого – нет", – подытожил Буряченко.

Главные истории дня