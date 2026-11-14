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Болгария отказала Украине в финансовой помощи и заявила, что не будет поставлять оружие: в чем причина

Иван ЧерленскийИван Черленский
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Болгария отказала Украине в финансовой помощи и заявила, что не будет поставлять оружие: в чем причина
Премьер-министр Болгарии Румен Радев. Источник: GettyImages

Болгария не будет выделять средства на финансовую поддержку Украины и больше не будет поставлять ей оружие и боеприпасы со складов своей армии. Причина – значительный дефицит бюджета и проблемы с государственными резервами.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев журналистам в Дублине. Его слова цитирует G4Media.

Глава правительства объяснил, что в нынешних обстоятельствах у Болгарии нет финансовых возможностей для помощи Киеву. При этом он подчеркнул, что не будет препятствовать другим странам Евросоюза оказывать Украине финансовую поддержку.

Радев отметил, что Болгария готова обсуждать механизмы, которые гарантируют направление средств на гуманитарную помощь, обеспечение электроэнергией и медицинские нужды, а не на закупку оружия.

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Если же страна присоединится к программе в качестве гаранта, премьер будет настаивать на том, чтобы часть финансирования направлялась на поддержку болгарской общины, проживающей в нескольких регионах Украины.

В то же время Радев заявил, что Болгария поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Однако лично он не разделяет подход к установлению мира "с позиции силы", считая, что это приводит к новым жертвам и разрушениям, а также усиливает эскалацию конфликта, создавая угрозу для всего мира.

Болгария имеет крупнейшую среди стран Евросоюза историческую общину в Украине, отметил Радев. Он выразил обеспокоенность тем, что ее представители продолжают погибать в результате войны. По словам премьера, правительство должно помочь им как можно скорее вернуться к мирной жизни, а пока этого не произошло – обеспечить доступ к образованию, медицинской помощи, электроэнергии и отоплению. Решить эти проблемы с помощью инвестиций в военные фонды, подчеркнул он, невозможно.

В то же время Радев заявил, что Болгария больше не будет передавать вооружение и боеприпасы с армейских складов.

"Мы больше не поставляем оружие и боеприпасы со складов болгарской армии", – сказал премьер.

Радев объяснил, что в 2022–2023 годах болгарские военные заводы экспортировали чрезвычайно большие объемы продукции, однако позднее поставки постепенно сокращались. Это он связал с изменением характера войны: если сначала была острая потребность в боеприпасах отечественного производства, то теперь вырос спрос на беспилотники.

Также премьер сообщил, что Болгария поддержала декларацию о ключевых принципах европейской безопасности, но с оговорками относительно ее преамбулы. София настаивала на том, чтобы в документе упомянули о мирных переговорах по Украине, которые уже начались, и необходимости их поддержки.

Напомним, Польша также пока не будет выделять дополнительные средства на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил это значительными расходами на собственное вооружение, высоким дефицитом бюджета и ограниченными финансовыми возможностями. В то же время он подчеркнул, что Варшава продолжает помогать Украине.

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