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Болгария больше не будет финансировать летальное оружие для Украины: подробности решения правительства

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Болгария больше не будет финансировать летальное оружие для Украины: подробности решения правительства
Румен Радев обрезал военную помощь Силам обороны. Фото иллюстративное

Болгария больше не будет финансировать закупки летального оружия для Украины через Европейский фонд мира (EPF). Власти страны утверждают, что поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность, однако "отвергают логику бесконечной военной конфронтации".

Соответствующее решение правительство Румена Радева приняло на заседании 21 октября. Об этом пишет Novinite.com, ссылаясь на информацию пресс-службы Совета министров.

Позиция "конструктивного воздержания"

"Болгария будет финансировать исключительно нелетальную помощь Украине", – заявили в правительстве. Кроме того, невойсковая помощь страны должна направляться в первую очередь в регионы с этническим болгарским населением.

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Официальная София считает, что такое "конструктивное воздержание" отвечает стратегическому интересу государства – прекратить военные действия у своих границ.

"Сосредоточение исключительно на невоенной помощи является четким сигналом для международного сообщества о том, что Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но отвергает логику бесконечной военной конфронтации и ищет пути открытия дипломатических каналов для переговоров", – утверждают в Совете министров Болгарии.

Это решение знаменует собой вторую форму военной помощи, прекращенную с момента прихода к власти администрации "Прогрессивной Болгарии". Ранее правительство решило не передавать Киеву оружие из арсеналов болгарской армии.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов обратился к НАТО с просьбой об усилении обороны от беспилотников и других воздушных угроз на фоне серии атак на гражданские суда в Черном море. София попросила союзников предоставить боевую авиацию, зенитно-ракетные комплексы, системы противодействия дронам и патрульные самолеты, фактически запросив весь доступный спектр соответствующих возможностей.

– Кроме этого, до 30 октября Болгария планирует присоединиться к инициативе Североатлантического альянса по противодействию беспилотникам в Черном море.

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