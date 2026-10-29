Об идее правительства останавливать работу бизнеса с 04 декабря, если у него нет укрытия.....

Видео дня

Прочитал комментарии под предыдущим видео. "Нет укрытия – меняй государство". "А как будут проверять? Ведь сами проверяющие должны быть в бомбоубежищах". И точнее всего: "Все государство в одном примере".

Далее текст на языке оригинала.

Те саме, тільки у більш дипломатичному стилі отримав в зверненнях від бізнес-асоціацій.

Тому пропонуємо 3 зміни:

– бізнес сам вирішує, чи працювати в жовту тривогу;

– кожен працівник сам оцінює загрозу і може піти в укриття;

– обов’язок оповістити працівників і відвідувачів лишається.

Проєкт постанови Ради – СЕДО №2382340, відкритий для підпису всім народним депутатам. До 4 грудня залишилось 37 днів….

Станом на зараз підписали:

Железняк Я. І. Хлапук М. М. Безугла М. В. Балога В. І. Устенко О. О. Горенюк О. О. Коваль О. В. Видолоб Д. В. Мовчан О. В. Салійчук О. В. Леонов О. О. Богданець А. В. Юрчишин Я. Р. Васильченко Г. І. Камельчук Ю. О. Микиша Д. С. Рєзнікова В. В. Радіна А.О.

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