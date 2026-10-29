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"Белый дом становится на колени перед Путиным": Обама резко осудил политику Трампа и вспомнил об украинцах. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
1,3 т.
"Белый дом становится на колени перед Путиным": Обама резко осудил политику Трампа и вспомнил об украинцах. Видео
Барак Обама резко осудил политику Трампа и вспомнил об украинцах. Источник: Скриншот из видео

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Украины. По его словам, Белый дом склоняется перед российским диктатором Владимиром Путиным и предает украинцев, которые борются за свою свободу.

Об этом он сказал на предвыборном митинге United for Georgia. Ранее Обама также заявлял о полной некомпетентности Трампа и обвинял его во втягивании США в никому не нужную войну с Ираном.

Что известно

"И пока мы отталкиваем ключевых союзников, таких как Канада, Белый дом склоняет колени перед Путиным и предает украинцев, которые борются за свою свободу и демократию", – сказал Обама.

Напомним, ранее на митингах в Кливленде и Детройте 24 октября Барак Обама также заявлял о полной некомпетентности действующего главы государства Дональда Трампа. По словам президента-демократа, второй срок Трампа обернулся хаосом, жестокостью и коррупцией. Обама также обвинил 47-го президента в том, что он втянул США в никому не нужную войну с Ираном, и в откровенном мошенничестве. Трамп в тот же день нанес ответный "удар".

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Так, в ходе предвыборных митингов Обама сделал ряд необычно резких для него заявлений о Трампе и итогах двух лет его президентства. В частности, он охарактеризовал второй срок Трампа как "два года хаоса, жестокости и коррупции".

Так, Обама прямо заявил, что главной чертой действующей администрации президента, включая его самого, является "некомпетентность, которой мы еще не видели в современной истории".

При этом, говоря о Трампе, Обама использовал выражения вроде "вы знаете кто" или "этот парень в Белом доме". Такое пренебрежение обусловлено тем, что, по словам бывшего главы США, в Америке еще не было президента, который бы "так ярко отличился в откровенном мошенничестве".

Трамп отреагировал на заявления Обамы в тот же день. После досрочного голосования во Флориде он пообщался с журналистами – и назвал Обаму "никудышным президентом". Слова предшественника и идеологического оппонента Трамп предлагает считать свидетельством силы республиканцев.

Публикация Clash Report в соцсети X.Источник: Скриншот публикации

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп 26 октября объявил о намерении выплачивать по $1 млн за сообщения о фальсификациях на выборах, если они приведут к аресту и осуждению причастного лица. Предложение охватывает не только предстоящее голосование, но и предыдущие выборы в Соединенных Штатах.

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