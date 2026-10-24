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Большинство американцев считают Украину союзником, а Россию недружественной страной: результаты опроса

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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Большинство американцев считают Украину союзником, а Россию недружественной страной: результаты опроса
Американцы считают Украину союзником. Источник: Всеукраинский Собор

Подавляющее большинство американских избирателей – не менее 66%, – сочувствуют Украине в российско-украинской войне, тогда как стране-агрессору России сочувствуют лишь 3%. В то же время 65% избирателей США называют Украину союзником или дружественным государством, а врагом ее считают лишь 6%.

Причем на вопрос о том, является ли Россия непосредственным врагом Соединенных Штатов или это лишь "недружественная страна", врагом ее считают 48% американцев, а просто недружественной – еще 30%. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса американской социологической группы YouGov.

Американская помощь

"Желание поддерживать украинцев у американцев немного снизилось", констатирует группа YouGov. Сейчас в США лишь 46% избирателей поддерживают предоставление Украине военной помощи, а 34% выступают против. В июле 56% зарегистрированных избирателей были уверены, что США должны отправлять такую помощь, и только 28% были против.

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Обмен военной разведывательной информацией с Украиной сегодня одобряют 51% избирателей США, а не одобряют – 31%.

Трамп сочувствует России

Показательно, что американцы понимают – их симпатий лидер страны не разделяет. Из всех опрошенных 45% считают, что Дональд Трамп "больше сочувствует России", и лишь 16% думают, что президент США "сочувствует Украине".

Также показательно – вопреки утверждениям Трампа о якобы нежелании украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры, 45% американских избирателей уверены, что именно украинский лидер больше главаря Кремля Владимира Путина стремится к соглашению о завершении войны. Лишь 9% считают, что этого больше хочет Путин (еще 13% считают, что обе стороны одинаково заинтересованы в договоренности).

Импичмент президенту

Как сообщал OBOZ.UA, также больше половины граждан США – 54% опрошенных – поддерживают объявление импичмента президенту Трампу. Среди них 81% демократов и около 25% республиканцев. И уже более двух третей ожидают, что демократы попытаются это сделать, если получат большинство в Палате представителей после выборов 3 ноября 2026 года.

В отличие от официальных позиций Трампа, позиция американского общества со временем практически не меняется. Так, и в прошлом году подавляющее большинство американцев поддерживало победу Украины в войне против России и одобряло предоставление нашей стране американского вооружения.

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