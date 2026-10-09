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Беларусь обвинила Украину в "нападении" на грузовик в России: в МИД выразили протест

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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icon 1,2 т.
Беларусь обвинила Украину в "нападении" на грузовик в России: в МИД выразили протест
Беларусь обвинила Украину в "нападении" на грузовик в России: в МИД выразили протест. Источник: иллюстративное фото, сгенерированное ИИ

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связив связи с вызовом временного поверенного в делах Украины в Беларуси в внешнеполитическое ведомство в Минске и заявлениями белорусской стороны о якобы нападении украинского дрона на белорусский грузовик в Брянской области России. В МИД назвали заявление Минска"абсурдным обвинением".

Так прокомментировал 9 октября пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий последние заявления белорусской стороны. Он подчеркнул, что возложение на Украину ответственности без обнародования убедительных доказательств причастности к инциденту с грузовиком в Брянской области является безосновательным.

Белорусские угрозы

"Публичные обвинения Украины со стороны Минска сопровождаются риторикой о якобы умышленном втягивании Беларуси в конфликт и угрозами "адекватных мер реагирования". Мы отвергаем такие абсурдные обвинения со стороны страны, которая является соучастницей преступления агрессии против Украины и оказывает широкое содействие России в преступной захватнической войне против нашего государства", – заявил пресс-секретарь МИД Украины.

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В МИД осудили попытки перекладывания ответственности за последствия российской агрессии, создание образа Украины как источника угроз для Беларуси и сознательное нагнетание напряженности в регионе. Белорусскую сторону призвали"воздерживаться от безосновательных обвинений, угроз и информационных манипуляций".

О чем речь

Беларусь обвинила Украину в ''нападении'' на грузовик в России: в МИД выразили протест

Сообщение из Минска. Источник: скриншот

МИД Беларуси 9 октября заявил о вызове временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого в связи с вчерашней якобы атакой украинского дрона на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области РФ. В результате этой атаки, по словам белорусского ведомства, гражданка Беларуси получила тяжкие телесные повреждения.

Украинскому дипломату была вручена нота протеста, в которой указано, что "Киев ранее предупреждался о недопустимости подобных действий". Так или иначе, белорусы"предупреждают о недопустимости повторения".

"Принадлежность автомобиля была очевидна, и белорусская сторона имеет основания рассматривать нападение как умышленное. Украинскую сторону предупредили о недопустимости повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на власти Украины. Беларусь оставляет за собой право на адекватные меры реагирования", – заявили в белорусском министерстве.

Взрывы в России

На самом деле последний раз официально подтвержденное поражение силами ВСУ каких-либо объектов в Брянской области произошло еще больше недели назад – тогдаукраинские защитники уничтожили там российские пусковые установки "Искандер".

Также в ночь на 3 октября Силы обороны массово атаковали Орловскую область РФ. Тогда под ударом оказалась база запуска БПЛА "Цимбулова", расположенная вблизи одноименного населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, на линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в России после удара защитников Украины загорелись восемь резервуаров с нефтью, а площадь пожара превысила 15 тыс. кв. метров. Также были повреждены участки трубопроводов и насосная станция – пожар на объекте продолжался несколько дней.

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