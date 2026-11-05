Расследование НАБУ – это абсолютный хтонический ужас.

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Буквально с каждой минутой просмотра отнимает дар речи от цинизма, жестокости, безнаказанности и всесилия мафии, которая намертво срослась с тыловым СБУ и Нацполом.

Далее текст на языке оригинала.

Підкуп всіх, показове забивання людей молотками, щоб "ноги були як тряпкі", посвідчення служби безпеки у відвертих відморозків, кришування від ТЦК, "ставлення в стойло" чесних правоохоронців, особистий онлайн-доступ до системи "Безпечне місто" з усіма переміщеннями жертв в руках у злочинців і все решта.

Колись я дивився кіно про італійську мафію і спробу держави її подолати.

Як там вбивали чесних суддів, прокурорів, журналістів.

Тепер аж пересмикує від уявлення, наскільки ми перебуваємо в дупі, де будь-який порядний міністр чи чиновник, журналіст та активіст приречені бути забитими молотками у випадку "недоговороздатності", бо їх спроба звернутися до правоохоронців на найвищому рівні для захисту призведе лиш до уточнення його місцерозташування і збільшення ваги молотків або ж застосування кислоти.

Бо сам найвищий рівень правоохоронної системи – і є кримінал.

Подивіться, не пошкодуєте.

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Починається нудно – ятки з наркотою, підробка грошей, одначе потім тихо отетеріваєш.

Я вкотре дякую, що рік тому суспільство відстояло незалежність НАБУ і САП.

Страшно уявити, що сталося б, якби НАБУшників підСБУшили.

(нмд, всі депутатіки, які голосували за фактичну ліквідацію НАБУ і САП, теж мають поїхати на СІЗО для перевірки, а чого вони так голосували. Певен, усьому свій час).

Найжахливіше, що пацани просто живуть своє офігенне життя, грабуючи і гвалтуючи країну, співпрацюють з ФСБ (!!!! з ФСБ!!!), поки купа людей своїми життями закриває нашу землю від росіян.

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Боже, а суди...

Ніде клейма ставити.

Я вірю, що ми вирулимо, як вирулили з цього жаху купа інших країн.

Дякую НАБУ і САП. Жгітє далі. Всіх, по ланцюжку.

Всі причетні мають бути покарані.

Дуже добре, що це спливло.

Дуже добре.

Бо поки було тихо – людей просто забивали молотками.

Тепер ми маємо шанс на справедливість.

Вмикайте.

P.S. Окремо напишу про цю кумедну систему "Безпечне місто", яка навпаки робила місто небезпечним для жертв.

Реальна історія.

У мого знайомого в припаркований автомобіль його дружини в'їхав якийсь позашляховик на бляхах. І втік з місця події.

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Знайомий звернувся в Нацпол, розслідування, всі справи.

Підняли записи "Безпечного міста".

І, о диво, саме моменту зіткнення на записі не було. Технічний збій. Технічний, курва, збій. В момент скоєння правопорушення.

Знайомий довго боровся, але зрештою просто вимушений був ремонтувати тачку за власний рахунок.

Треба пояснювати його ставлення до правоохоронної системи і оцих повсюдно понатиканих камер?

І це ж не одна і не перша така історія в межах Києва.

Мені здається, що весь цей "безпечний кардебалєт" варто перетрусити.

Бо хто знає, кому прямо зараз вони передають зображення із маршрутами пересування військових, працівників спецслужб тощо.

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