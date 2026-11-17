Бывший президент США Джо Байден рассказал о частном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого предупредил его о серьезных последствиях вторжения в Украину. Телефонный разговор состоялся 7 декабря 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

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Байден утверждает, что американская разведка уже тогда располагала доказательствами планов Москвы захватить Украину и свергнуть власть Владимира Зеленского. Об этом говорится в отрывке из мемуаров Байдена "Обещай мне, Америка", который получило издание Newsweek.

Что Байден сказал Путину перед вторжением

По словам Байдена, осенью 2021 года американские разведывательные службы выявили подготовку России к гораздо более масштабной операции, чем вторжение на Донбасс. Данные указывали на намерение Путина захватить Украину и свергнуть правительство Зеленского в Киеве.

Во время телефонного разговора Байден прямо поднял вопрос о наращивании Россией военной мощи. Путин отрицал агрессивные намерения, а американский президент предупредил его о жестких санкциях и военной помощи Украине.

"Он, как всегда, говорил загадочно. А я – нет", – написал Байден. Он также упомянул реакцию российского диктатора: тот "заявил о своей невиновности, что было раздражающим и неубедительным".

В феврале 2022 года американская разведка получила данные о тщательно спланированной операции под чужим флагом, которая должна была создать повод для вторжения. При этом Байден утверждает, что сначала ему было сложно убедить союзников в неизбежности полномасштабной войны.

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"В течение нескольких месяцев я был уверен, что Путин намерен начать полномасштабное вторжение в Украину. Сначала я никого не мог убедить. Ни европейцев, ни страны НАТО, ни Украину", – отметил он.

Почему союзники сомневались в планах Кремля

Байден объяснил скептицизм европейских партнеров несколькими обстоятельствами. В частности, Германия по-прежнему сильно зависела от российских энергоносителей, а некоторые европейские правительства не хотели углублять зависимость от Вашингтона после напряженности во время президентства Дональда Трампа.

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Украинские чиновники, по словам Байдена, также опасались, что публичное признание угрозы войны может дестабилизировать экономику страны.

В конце концов американский президент решил рассекретить разведывательные данные о планах России, хотя это могло раскрыть источники и методы работы спецслужб. Байден сравнил это решение с провалами разведки перед войной в Ираке 2003 года.

"Иракская война была навязана миру администрацией, чья разведка носила политизированный характер. Но на этот раз нашей целью было не начать войну, а предотвратить ее", – написал он.

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Байден описал личные встречи с Путиным

В мемуарах Байден характеризует Путина как авторитарного лидера, который стремился не допустить превращения Украины в успешную демократию, независимую от Москвы. По его мнению, экономические и демократические достижения Украины могли стать угрозой для российского диктатора.

"Именно успех Украины как настоящей демократии с процветающей экономикой заставил бы россиян осознать собственную бедность и отсутствие возможностей", – считает Байден.

Он также упомянул поведение Путина во время личных встреч. По словам экс-президента США, российский лидер любил сутулиться во время переговоров и демонстрировать безразличие, "изображая равнодушие, как подросток, которому только что сказали, что он не может смотреть свою любимую передачу".

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Путин также заставлял мировых лидеров ждать себя. Байден рассказал, что решил не подыгрывать этой привычке и намеренно задержал свой приезд, пока не убедился, что российский президент уже прибыл.

Во время другого разговора Путин похвастался размерами России, которая простирается на восемь часовых поясов. Байден ответил шуткой об изменении климата: "Да, и они все тают". Он имел в виду повышение температуры в Сибири и таяние вечной мерзлоты, которое приводит к выбросам метана.

Вспоминая атмосферу после одной из встреч, Байден написал: "Что-то в капризном тоне Путина подсказало мне, что зима будет холодной".

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Также он вспомнил встречу, когда был вице-президентом в администрации Барака Обамы. По словам Байдена, он схватил Путина за плечи, посмотрел ему в глаза и сказал: "Я не вижу там ни одной души". Российский лидер ответил: "Тогда мы прекрасно понимаем друг друга".

Что Байден написал об отношениях Трампа с Путиным

В мемуарах бывший президент США также раскритиковал отношения Дональда Трампа с российским диктатором. Байден заявил, что Путин оказывал "странное влияние на Дональда Трампа", которое замечали как в США, так и за рубежом.

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"Как и следовало ожидать, Путин был в восторге от новости о победе Трампа", – добавил он.

Байден также рассказал, что в переходный период после президентских выборов 2024–2025 годов представители команды Трампа попросили его подписать письмо, которое позволило бы их представителям вести прямые переговоры с Путиным еще до инаугурации.

Экс-президент отказался. Он объяснил, что не хотел давать им "карт-бланш на то, что, как я ожидал, станет своего рода капитуляцией за счет Украины".

Байден признал преждевременность обещания о вступлении Украины в НАТО

Отдельно в мемуарах Байден затронул вопрос членства Украины в НАТО. Он заявил, что его администрация не настаивала на вступлении Украины в Альянс, несмотря на обвинения Путина в расширении военного блока.

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"Мы не настаивали на вступлении Украины в НАТО, несмотря на обвинения Путина. Обещание, данное в 2008 году, было преждевременным", – написал Байден.

Речь идет о решении Альянса 2008 года, согласно которому Украина и Грузия в конечном итоге должны были стать его членами.

Вместо этого Байден предположил, что Украине можно было предложить альтернативный механизм безопасности – "особый статус, не предполагающий членства в НАТО, но защищенный сетью отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами".

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Байден опасался применения Россией ядерного оружия

Бывший президент США также описал опасения своей администрации по поводу возможного применения Россией тактического ядерного оружия. По его словам, такие риски обсуждались на фоне успехов украинских военных на поле боя.

В Белом доме опасались, что масштабное военное поражение может вызвать политический кризис внутри России и поставить под угрозу власть Путина. Байден сравнил эту ситуацию с отстранением советского лидера Никиты Хрущева после Карибского кризиса 1962 года.

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"Страх быть отстраненным от должности может подтолкнуть его к отчаянным мерам", – написал он.

По словам Байдена, его администрации приходилось искать баланс между предоставлением Украине необходимой для обороны военной помощи и риском прямого столкновения двух ядерных держав.

Особое беспокойство он испытывал 14 апреля 2022 года – на фоне того, как Украина праздновала потопление российского флагмана Черноморского флота, крейсера "Москва".

Что Байден написал о Зеленском и помощи Украине

В мемуарах Байден откровенно рассказал и о непростых моментах в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сначала он сомневался, сможет ли украинский лидер, который раньше работал телевизионным актером и имел ограниченный опыт международной дипломатии, справиться с кризисом такого масштаба.

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Байден также вспомнил о разочаровании во время личных разговоров с Зеленским.

"Мог быть капризным и упрямым в наших личных разговорах и не таким благодарным, как я ожидал", – написал он об украинском президенте.

"Это могло вызвать разочарование, и я дал ему это понять совершенно недвусмысленно", – добавил экс-президент США.

Несмотря на разногласия, Байден считает, что его администрация помогла Украине подготовиться к вторжению и отразить первоначальное наступление российских войск. Среди примеров он назвал поставки противотанковых ракет Javelin еще до начала полномасштабной войны и поддержку украинской программы по созданию беспилотников, запущенной осенью 2022 года.

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Байден также подчеркнул, что сопротивление Украины стало примером для других государств, которым угрожают более сильные соседи.

"Отказ Украины смириться с поражением вдохновил остальные уязвимые страны мира, которым угрожает более крупный сосед, в частности Тайвань", – отметил он.

Публикацию мемуаров "Обещай мне, Америка" в издательстве Little, Brown and Company запланировали на вторник.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах "Обещай мне, Америка" поделился личными впечатлениями о мировых лидерах, в частности о президенте Украины Владимире Зеленском и российском диктаторе Владимире Путине. Украинского лидера он охарактеризовал как капризного и упрямого в частных разговорах, а манеру поведения главы Кремля сравнил с подростковой.