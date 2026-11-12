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"Байден не ответил на письмо": представители РФ в Абу-Даби назвали новую "причину" полномасштабного вторжения в Украину

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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"Байден не ответил на письмо": представители РФ в Абу-Даби назвали новую "причину" полномасштабного вторжения в Украину
Переговоры в ОАЭ. Источник: Рустем Умеров

Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые состоялись 10-11 ноября, российская сторона выдвинула новую версию "причины" войны в Украине. По их словам, Россия начала войну в Украине, поскольку бывший президент США Джо Байден якобы не ответил на письмо диктатора Владимира Путина. 

Об этом сообщило Axios. По данным издания, в письме диктатор изложил свои опасения по поводу безопасности. 

Что известно

Российская делегация на переговорах объяснила вторжение в Украину письмом Путина Байдену в 2021 году. 

Российские переговорщики заявили, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину из-за того, что тогдашний президент США Джо Байден якобы не ответил на его письмо в 2021 году. В том письме диктатор якобы изложил свои опасения по поводу безопасности, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

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На это спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф ответили россиянам, что мир сильно изменился с 2021 года.

Они предложили России подготовить новый документ, который будет включать ее требования по безопасности. Кроме того, в нем должно быть указано, какие "симметричные шаги" она готова предпринять для деэскалации и заверить Европу, что в будущем не нападет.

Кушнер и Уиткофф также заявили россиянам, что для серьезного обсуждения вопросов безопасности в Европе они должны согласиться разрешить европейским представителям участвовать в будущих мирных переговорах.

"Мы сказали россиянам, что у них есть свои желания и опасения, но они должны предложить различные варианты деэскалации и другие предложения, если хотят, чтобы Европа могла должным образом рассмотреть эти предложения", – сказал Кушнер на пресс-конференции.

В целом предложение США заключить соглашение о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией в рамках соглашения о прекращении войны в Украине было ключевым аспектом переговоров в Абу-Даби.

Напомним, 11 ноября завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, ОАЭ. В повестке дня были возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море. Стороны договорились об обмене пленными.

Также OBOZ.UA сообщал о том, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби стороны достигли договоренностей о большом обмене пленными. Также обсудили вопросы достижения мира и послевоенного восстановления, первым шагом к которому должно стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины.

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