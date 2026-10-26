Давайте коротко подведем итоги того, что произошло на той неделе в польско-украинских отношениях в контексте УПА, Романа Шухевича и польско-украинского конфликта во время и после Второй мировой войны.

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Львовский областной совет принял решение отмечать в 2027 году Год Романа Шухевича, Год Олега Ольжича и Год Украинской повстанческой армии.

Имеет ли право Львовский областной совет принимать такие решения? Очевидно, да. Это орган местного самоуправления, который в соответствии с Конституцией и законодательством Украины уполномочен принимать решения в пределах своей компетенции.

Более того, обращу внимание всех желающих на постановление Верховной Рады Украины, принятое в конце 2025 года, которое касается отмечания памятных дат в 2026–2027 годах. В нем упоминается памятная дата – 30 июня 2027 года исполняется 120 лет со дня рождения Романа Шухевича. И даны рекомендации органам местного самоуправления учитывать это в своей работе.

Случилось ли что-то уникальное? Нет.

Давайте посмотрим на историю.

28 ноября 2006 года Тернопольский областной совет принял решение об объявлении Года Романа Шухевича. На следующий день, 29 ноября 2006 года, соответствующее решение принял Львовский областной совет, проголосовав за то, чтобы 2007-й стал Годом Романа Шухевича.

6 марта 2007 года к этой инициативе присоединился Волынский областной совет.

17 марта 2017 года соответствующее решение принял Ровенский областной совет, а 11 мая 2017 года – повторно Львовский областной совет.

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И вот 20 октября 2026 года Львовский областной совет снова принимает решения, связанные с чествованием Романа Шухевича.

Как видим, решения об объявлении памятных годов, связанных с Романом Шухевичем, принимались украинскими органами местного самоуправления и раньше. Это не новая практика, возникшая только в 2026 году.

Особенно интересным является упоминание польского автора и моего знакомого Томаша Бартецкого о событиях 2006 года. Тогда президентом Польши был Лех Качиньский, а премьер-министром – Ярослав Качиньский. Несмотря на их внимание к исторической памяти, официального протеста польских властей в связи с решением Львовского областного совета не было.

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Так что же изменилось?

Теперь вернемся к сентябрю 2026 года. И скажите мне честно: что произошло?

Нашла ли польская община какие-либо новые документы о Романе Шухевиче и Украинской повстанческой армии? Думаю, нет.

Стали ли поляки глубже чувствовать боль польско-украинского конфликта – такую же боль, какую чувствуют украинцы? Думаю, тоже нет.

По моему мнению, произошло нечто другое. И есть два момента, на которых я хочу остановиться.

Историческая память стала инструментом политики.

Двадцать лет назад это не было таким политическим инструментом. Десять лет назад – по крайней мере, не настолько, как сегодня. Теперь же политики, независимо от того, насколько благосклонно они относятся к Украине, пытаются заработать на этой теме легкие политические очки.

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Почему? Потому что это работает на часть их электората. (или же лохтората)

Простите за откровенность, но заявления вроде "мы нагнули украинцев", "мы нагнули бандеровцев", "мы победили" очень хорошо заходят определенной части польских избирателей.

И хуже всего то, что мы сами на это ведемся.

На высшем политическом уровне, на уровне публичных дискуссий появляется немало людей, которые начинают нас поучать: не надо дразнить, не надо провоцировать, не надо поднимать эту тему.

Но никто никого не дразнит. Мы ведем собственную внутреннюю политику, помним свою историю и имеем право чтить тех, кого считаем важными для украинской исторической памяти.

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Есть один принцип, о котором стоит помнить: с сильными считаются, с сильными разговаривают. Если мы будем уступать каждый раз, когда на нас оказывают политическое или информационное давление, это давление будет продолжаться. И нас будут щипать дальше.

И здесь я хочу обратить внимание еще на один момент.

Я шесть лет работал в спецслужбе. Знаю, что меня читают бывшие друзья, коллеги и знакомые из этой спецслужбы. Есть такое понятие, как контрмеры и контринформация.

По моему мнению, нынешние события стоит рассматривать и сквозь эту призму.

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Почему?

Потому что примерно за две недели до этих событий на территории современной Польши, в селе Ласков, были обнаружены останки 40 украинцев, которые, согласно имеющейся информации, стали жертвами убийства "Святой " Армии Крайовой.

Знаково, что этими раскопками руководил Святослав Шеремета, а проводили их сотрудники КП "Доля".

Это событие могло стать началом серьезной информационной дискуссии об ответственности за преступления против украинцев, о польско-украинском конфликте и о том, как в Польше чтят память его жертв.

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И вот здесь возникает вопрос: не стали ли новые дискуссии о Романе Шухевиче, УПА и батальоне "Нахтигаль" своеобразной информационной контрмерой, отвлекающей внимание от другой темы?

Я не утверждаю, что располагаю документальными доказательствами единого замысла или скоординированной операции. Но последовательность этих событий дает основания задать такой вопрос.

Я уже вижу сообщения о запланированных в Польше круглых столах и открытых лекциях, посвященных батальону "Нахтигаль", Роману Шухевичу и Украинской повстанческой армии.

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В частности, речь идет о мероприятиях в Институте Пилецкого с участием Дамиана Марковского. Его подходы к истории польско-украинского конфликта и оценки деятельности польских вооруженных формирований заслуживают отдельного критического анализа. Особенно важно, чтобы такие дискуссии опирались на документы, а не на политические потребности сегодняшнего дня. Этот автор последние годы занимается обелением участия поляков в истребительных батальонах НКВД.

Если моя оценка верна, результат такого информационного противостояния может быть выгоден польским политикам сразу в нескольких аспектах: внимание переключается на украинских исторических деятелей, предыдущая информационная волна ослабевает, а украинские уступки можно представить собственному электорату как политическую победу.

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В таком случае возникает очень удобный для политической пропаганды образ: польская сторона якобы заставила украинцев отступить, отказаться от собственной истории или прекратить чествовать своих деятелей.

Вот вам и политическая арифметика.

Здесь нет ничего чрезвычайно сложного. История становится инструментом внутренней политики, а противоречивые страницы общего прошлого используются для мобилизации избирателей.

Но Украина не должна отказываться от собственной исторической памяти лишь потому, что кто-то за границей пытается превратить ее в политическую проблему.

Мы должны помнить о жертвах польско-украинского конфликта, исследовать сложные страницы нашей истории, признавать установленные факты и одновременно не позволять превращать историю в инструмент политического шантажа.

Помнить свою историю – не значит провоцировать соседей. А стремление к добрым отношениям с Польшей не должно означать отказ Украины от собственного исторического права.

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