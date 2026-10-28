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"Видим разные инструменты": Зеленский рассказал о разногласиях с Трампом

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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"Видим разные инструменты": Зеленский рассказал о разногласиях с Трампом
Зеленский и Трамп. Иллюстративное фото. Источник: ОП

Украина абсолютно согласна с президентом США Дональдом Трампом в том, что развязанную Россией войну необходимо завершить. Однако взгляды на то, как это сделать, сегодня в Вашингтоне и Киеве различаются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun. Он подчеркнул: в отличие от американцев украинцы точно знают, что такое Россия.

Что сказал Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина, как и США, стремится к завершению российско-украинской войны. Однако в Вашингтоне и Киеве по-разному видят, как этого можно достичь.

"Мы с президентом Трампом на одной стороне, когда говорим о необходимости закончить эту российскую войну. Но мы видим разные инструменты для достижения этой цели. Моя философия заключается в том, что Путин – глубоко советский человек и по своей реальности, и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединенные Штаты", – отметил Зеленский.

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''Видим разные инструменты'': Зеленский рассказал о разногласиях с Трампом

Зеленский дал интервью The Sun. Источник: ОП

Эти различия в восприятии и понимании и обусловливают разные взгляды, которых придерживаются в Киеве и Вашингтоне.

"Соединенные Штаты, учитывая глобальные вопросы безопасности, могут обсуждать с россиянами разные вопросы. Но мы понимаем менталитет и Путина, и российского народа, их военных и гражданских. Когда они готовы что-то сделать, а когда боятся Путина, потому что знают, что могут попасть в тюрьму. Если они не пойдут убивать украинцев, Путин накажет их по-своему. Поэтому в одних вопросах президент Трамп поддерживал нас, а в других у нас разные взгляды", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент указал на угрозы сделки Трампа с Путиным и объяснил, что стоит за требованиями России к НАТО. Также Зеленский высказался о поддержке, которую Москва оказывает Тегерану в войне с США, и предположил, почему Трамп отрицает эту помощь.

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