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"Видим определенные возможности": Кушнер и Виткофф поедут в Москву к Путину

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,0 т.
"Видим определенные возможности": Кушнер и Виткофф поедут в Москву к Путину
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Источник: TRT World/Х

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву. Они намерены встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить результаты переговоров.

После этого спецпредставители отправятся в Дублин (Ирландия), чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Джаред Кушнер после завершения переговоров.

Что известно

"Мы со Стивом Уиткоффом завтра отправляемся в Москву на встречу с Путиным, чтобы обсудить то, о чем шла речь сегодня", – отметил Джаред Кушнер.

Спецпредставитель добавил, что они видят определенные возможности и перспективы.

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После этого они запланировали встречу с Зеленским в Дублине.

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