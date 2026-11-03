Раз уж сегодня снова пошел разговор о том, как через Telegram-каналы власти... сама власть в***сь в стену. То дам немного аналитики.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Інтерв'ю у теплій ванні, жодних пресконференцій, а всі меседжі через ручні анонімні Telegram-канали. Це медіастратегія влади. Є один нюанс: ці ж канали і валять її рейтинг.

Ми з командою щодня моніторимо анонімні канали і порахували, що вони насправді розганяють. За 4 місяці негативні пости зібрали понад 2 млрд переглядів:

– чорнуха, тобто очевидне замовлення: 6,6% усього, що там читають

– половина негативу, 4,5%, це критика державних установ: 872 млн переглядів

– критика ТЦК і мобілізації: 1,3%, але найяскравіша, з відео і "спакували"

– критика самого Зеленського: 0,3%. Тут система працює.

Але ті, хто довіряє владі, довіряють і державним інституціям. Тож щоденне "усі крадуть, усі продажні" б'є саме по їхній аудиторії. Влада сама побудувала машину, яка їй же і псує настрої….

Усе це ми збираємо для ТСК по анонімних Telegram-каналах. І 12 листопада проведемо ТСК та окремо покажемо: фінанси, закупівлі, хто стоїть за каналами і хто з адмінів заброньований у СБУ.

P.S. Окреме прям запрошення для СБУ... правда цікаво почути, а як так)))

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...