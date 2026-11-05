Американцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с Бессмертным

Промежуточные выборы в Конгресс США обернулись для Дональда Трампа серьезным поражением. Демократы не просто возвращают себе большинство в обеих палатах американского парламента, но и победили в штатах, которые десятилетиями считались надежной территорией республиканцев. Техас, Канзас, Южная Каролина и Айова – результаты голосования показали, насколько далеко распространилось недовольство избирателей президентом и его администрацией.

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Трамп сам превратил эти выборы в испытание собственной популярности. Он призвал американцев голосовать так, будто его фамилия тоже стоит в бюллетенях, и фактически превратил кампанию в референдум о двух годах своего президентства. Экономические проблемы, рост стоимости жизни, война с Ираном и другие решения Белого дома вызвали недовольство даже среди части избирателей, которые раньше поддерживали республиканцев.

С января 2027 года демократы получат контроль над Конгрессом, комитетами и парламентскими расследованиями. Они смогут требовать объяснений от представителей администрации, проверять решения президента, блокировать часть его инициатив и создавать проблемы с кадровыми назначениями. Под особым вниманием могут оказаться действия Белого дома в отношении Ирана, миграционная политика, бизнес-интересы семьи Трампа и договоренности с Россией.

Для Украины возвращение демократов к контролю над Конгрессом открывает возможность восстановить часть политической и военной поддержки США. В Демократической партии в целом благосклоннее относятся к помощи, санкциям против России и сохранению участия США в европейской безопасности. Однако рассчитывать на автоматическое изменение курса Вашингтона не стоит. Трамп не утратит возможности самостоятельно определять внешнюю политику. Напротив, столкнувшись с более сильным сопротивлением внутри страны, он может активнее и агрессивнее действовать там, где полномочия президента остаются широкими. Это создает дополнительную неопределенность для Европы, НАТО и, конечно, Украины.

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Своими мыслями об этих и других вопросах в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Безсмертный.

– Результаты выборов в Конгресс в целом прогнозировались, однако масштаб поражения республиканцев оказался неожиданным. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса и заручились поддержкой в ряде традиционно республиканских штатов. Какие факторы стали определяющими для такого результата?

– Прежде всего, результат оказался значительно лучше для демократов, чем прогнозировало большинство социологов. Примерно 60% прогнозов предполагали, что Сенат останется под контролем республиканцев или будет сохраняться условный паритет. Вместо этого демократы получили большинство. Не ожидали и такого значительного отрыва в Палате представителей: при необходимых 218 местах демократы могут получить более 250. Это большой разрыв, подобных которому в истории американских выборов было немного. В то же время прослеживается важный тезис: это не столько победа демократов, сколько провал Дональда Трампа.

Главные истории дня

Определяющими стали несколько факторов. Первый – социально-экономическая ситуация и негативная оценка деятельности Трампа. Прежде всего речь идет об инфляции и росте цен. Особенно болезненным для американцев стало подорожание топлива. Для общества, которое во многом зависит от автомобилей, цена свыше четырех долларов за галлон стала серьезным раздражителем. Когда ответственность за это возлагают на президента, последствия для его рейтинга неизбежны.

Второй фактор – общая инфляция, усиленная его таможенно-тарифной политикой. Именно стоимость топлива и рост цен стали основой негативной оценки экономического курса президента. Еще два фактора ударили по позициям Трампа. Первый – вопрос абортов: около 70% женщин проголосовали за демократов, поддержав их позицию по репродуктивным правам. Второй – иммиграционная политика. Жесткий подход Трампа к вопросу границ также сыграл против республиканцев.

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Важную роль сыграла молодежь: ее избирательная активность была чрезвычайно высокой, а 72% молодых избирателей поддержали демократов. Именно молодые люди обеспечили демократам значительную часть преимущества благодаря поддержке более либеральных подходов к вопросам абортов, инклюзии и иммиграции. Таким образом, президент потерпел поражение сразу по нескольким направлениям – экономическому, социальному и гуманитарному. Это повлечет последствия как для американской политики, так и для внутренней жизни Республиканской партии.

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– Трамп превратил эти выборы в оценку собственного президентства и потерпел поражение. Может ли он теперь стать "хромой уткой" для республиканцев? Впереди еще 2 года президентства, но избиратели уже дали оценку его политике. Насколько это поражение ослабит позиции Трампа и его семьи внутри партии?

– Если бы не Илон Маск и кампания технологических магнатов, процесс внутрипартийной перегруппировки уже мог бы начаться. Так было всегда: после поражения президентской партии на промежуточных выборах внутри нее начиналась борьба за лидерство. Однако сейчас Республиканская партия фактически разделилась не на две, а на три группы. И это будет сдерживать такой процесс. Первая группа – сторонники MAGA, которые и дальше будут безоговорочно поддерживать Трампа. Вторая – условно "мягкая MAGA", которую возглавляет Илон Маск вместе с группой технологических магнатов. То, что произошло во время этой кампании, беспрецедентно для истории партии: несколько человек фактически профинансировали выборы на пять миллиардов долларов. Демократические кандидаты самостоятельно собирали средства на кампании, тогда как у республиканцев финансирование было централизованным: несколько влиятельных доноров обеспечили основной ресурс, который затем распределялся между кандидатами. Это принципиально меняет внутрипартийную ситуацию.

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Третья группа – классические республиканцы, которые сплачиваются вокруг Марко Рубио. Они представляют традиционную правую идеологию, республиканизм и наследие рейганизма. У каждой из этих групп будет потенциальный лидер. Сторонники MAGA, очевидно, будут ориентироваться на Джей Ди Венса, вторая группа – на Илона Маска. В лагере классических республиканцев самой авторитетной фигурой остается Марко Рубио.

– Начнется ли открытая борьба за лидерство уже сейчас?

– Нет, при таком раскладе сил этот процесс затянется. Трамп еще некоторое время будет пытаться удержать контроль над партией и влиять на ее внутренние процессы. Почему он активизирует Джареда Кушнера? Потому что президента США гораздо легче ограничить во внутренней политике. Во внешней политике, за исключением отдельных решений о применении военной силы, его полномочия намного шире. Поэтому Трамп будет пытаться сосредоточиться именно на внешнеполитическом направлении.

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Война на Ближнем Востоке имеет для него ключевое значение во многих аспектах. Но теперь демократы смогут существенно ограничивать его возможности, в том числе за счет контроля над бюджетом. Поэтому сейчас важнее всего наблюдать за поведением этих трех групп внутри Республиканской партии. Именно это покажет, началась ли борьба за будущее лидерство или все пока выжидают.

– Как лично будет вести себя Дональд Трамп после этого поражения? Сорвется ли плотина – последуют ли хаотичные, нервные, непредсказуемые и даже мстительные решения? Или он все же признает победу демократов и немного успокоится? Насколько поражение повлияет на его дальнейшее поведение и политические решения?

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– Прежде всего я бы не советовал верить Дональду Трампу. Признание результатов выборов не означает, что он не попытается изменить ситуацию. Стоит ожидать исков с требованиями признать результаты незаконными, заявлений о фальсификациях и других подобных шагов. Сторонники MAGA будут подталкивать Трампа к активным действиям, поэтому не следует считать, что он смирился с поражением и просто отойдет в сторону. В то же время масштабного наступления с его стороны я не прогнозирую. Для этого нужны люди, способные реализовывать его решения в государственной системе, а с профессиональными кадрами у Трампа большие проблемы. Поэтому его ждут серьезные трудности в отношениях с Конгрессом. Демократы хорошо знают парламентские процедуры, и республиканцам придется искать с ними компромиссы. Мы увидим постоянное противостояние: президент будет принимать решения, которые Конгресс попытается отменить, а сам Конгресс будет принимать законы, которые Трамп откажется подписывать. Далее возникнет вопрос преодоления президентского вето, что потребует договоренностей с республиканцами. В одних случаях это будет удаваться, в других – нет.

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Изменится руководство Палаты представителей и Сената, ключевые посты в которых займут демократы. Это усилит их влияние на повестку дня, в частности благодаря работе следственных комиссий. Важно и то, что еще в конце кампании часть доноров республиканцев начала поддерживать демократов, заранее позаботившись о своих позициях в новой политической конфигурации. Теперь этот процесс усилится. Крупные технологические компании и их руководители будут искать контакты с новым руководством Конгресса. Им придется определяться, куда направлять свое влияние – в Белый дом или на Капитолий. Очевидно, что все больше внимания они будут уделять Конгрессу, ведь именно там будут формироваться решения, которые определят их будущее.

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– А что насчет ситуации в демократическом лагере, где, несмотря на такие результаты, хватает проблем?

– Если Республиканская партия разделилась на три лагеря, которые объединяет некое чувство поражения, то демократам грозит другая проблема – внутренний раскол из-за чрезмерного успеха. В политику сейчас пришло новое поколение. Обратите внимание хотя бы на Джона Оссоффа. Это настоящее открытие для Демократической партии, чрезвычайно сильная политическая фигура. Я посмотрел его выступления и могу сказать, что это уже готовый лидер. Он на голову выше многих представителей нынешнего руководства партии. То же касается и других новых политиков, в частности Аталарико и Мамдани. Это представители нового поколения с левыми взглядами. Я бы даже сказал, что в некоторых случаях речь идет об очень левой политической позиции, которая мне не слишком импонирует. Но эти идеи находят отклик у избирателей, и именно в этом заключается проблема. Если именно это поколение получит ведущие позиции в Демократической партии, оно может создать огромные проблемы и для Трампа, и для республиканцев в целом. В то же время хочу предостеречь: это вовсе не означает, что их политика обязательно будет полезна для Украины.

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– Насколько глубок конфликт между левым крылом и традиционными демократами и может ли он помешать партии эффективно противостоять Трампу и укрепить собственные позиции?

– Я не ожидал, что Демократическая партия настолько увлечется левыми идеями. Это в какой-то мере напоминает то, что произошло с республиканцами, где сформировалось крыло MAGA. Теперь у демократов возникло собственное крыло, которое довольно резко сместилось влево. Это еще больше отдаляет две партии друг от друга. И здесь возникает вопрос структурных изменений в политической системе США. Раньше республиканцы и демократы имели существенные идеологические разногласия, но при этом оставались близки по многим вопросам. Именно поэтому между ними нередко возникали союзы и формировалась двухпартийная поддержка важных решений. Но если сравнить MAGA и новое левое поколение демократов, между ними практически нет ничего общего. Посмотрите хотя бы на Мамдани, мэра Нью-Йорка. Он очень далек от традиционных демократов, выступающих за конкурентное общество и конкурентную экономику. Речь не об абсолютно свободном рынке, которого придерживаются консерваторы, а именно о конкурентной экономической модели. Напротив, в новом левом крыле доминируют идеи перераспределения ресурсов и социального равенства. Для американской политической системы это потенциально опасное направление, и его не стоит недооценивать.

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– То есть страна будет еще сильнее поляризоваться из-за противостояния MAGA и левого крыла Демократической партии?

– Да. MAGA никуда не исчезнет, ведь это движение, скрепленное консервативными ценностями. В то же время набирает силу левое крыло демократов. Поэтому оба политических лагеря будут и дальше укрепляться. Это и есть следствие поляризации, которая будет лишь углубляться. Ничего хорошего для Америки в этом нет.

– Какими будут дальнейшие шаги демократов? Превратится ли их победа в политическое цунами для Трампа и его окружения? Уже говорят о возможных расследованиях по делу Эпштейна, договоренностях с Путиным, войне с Ираном. Под ударом могут оказаться министр обороны Гегсет и даже Илон Маск. Будут ли демократы действовать в определенных политических рамках или попытаются использовать все возможности для давления?

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– Стороны могут договариваться по принципу: вы не трогаете один вопрос, мы не поднимаем другой. То есть есть чем торговаться и о чем договариваться. Меня особенно заинтересовало предвыборное интервью Хакима Джеффриса, руководителя демократического меньшинства в Палате представителей, который, очевидно, станет следующим спикером. Он дал понять, что демократы могут не инициировать импичмент Трампу, поскольку шансы довести эту процедуру до конца невелики. Вместо этого они сосредоточатся на работе следственных комиссий, в частности на расследовании коррупции. И это может стать для демократов очень выигрышной темой. Если они возьмутся за антикоррупционные расследования, то способны заручиться огромной политической поддержкой. Особенно если удастся установить обстоятельства сомнительных сделок Трампа. За этим могут потянуться и другие фигуры – Уиткофф, Кушнер, российский представитель Дмитриев.

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Важно, что 62% американцев впервые назвали коррупцию во власти одной из важнейших проблем страны. Раньше в США этот вопрос не имел такого значения, ведь коррупцию фактически считали несовместимой с американской политической системой. Трамп сделал эту тему актуальной, и демократы вполне могут ею воспользоваться. В то же время они будут пытаться ограничить возможности самого президента и его администрации.

Что касается Хегсета, Трамп вполне может возложить на него ответственность за неудачи в войне с Ираном. Президент, похоже, недоволен им, в частности из-за обещаний быстрой победы и переоценки возможностей американского оборонного сектора. Если появится возможность договориться с демократами путем кадровых уступок, Трамп может пожертвовать Хегсетом. Правда, теперь, когда республиканцы потеряли большинство в Сенате, ему будет сложнее провести на эту должность свою кандидатуру.

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Положение Илона Маска значительно сложнее, чем у тех технологических магнатов, которые уже начали искать контакты с демократами. Маск перешел определенные красные линии, поэтому теперь может столкнуться с серьезным давлением. В частности, демократы будут поднимать вопрос об увольнении около 200 тысяч работников государственного аппарата и сворачивании государственных программ. Их восстановление потребует бюджетных решений, которые должен подписывать президент. Кроме того, у компаний Маска есть прямые контракты с 18 государственными структурами. Конгресс может инициировать пересмотр этих отношений, в том числе государственного финансирования и контрактов. Таким образом, у Маска будут серьезные проблемы.

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– Почему демократы уже начинают отказываться от идеи импичмента? Они хотят сохранить для себя возможность политического торга или просто не стремятся еще больше обострять и без того напряженную ситуацию в стране?

– Насколько я понял из заявлений Джеффриса, их позиция прагматична: нужно сосредоточиться на том, что реально можно сделать. Нет смысла тратить время и политический ресурс на очередную процедуру импичмента, если нет уверенности, что ее удастся довести до конца. Трамп и так уже стал рекордсменом по количеству импичментов, поэтому демократы, очевидно, выберут другие инструменты влияния.

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– Переходим к Украине и Европе. Демократов считают более склонными поддерживать Украину, чем администрацию Трампа. Но не была ли их риторика лишь частью предвыборной кампании и критики президента? Насколько победа Демократической партии может изменить ситуацию с военной помощью, разведданными, Starlink, давлением на РФ и прочим?

Прежде всего обратите внимание на результаты отдельных республиканцев, которые последовательно поддерживали Украину. Фицпатрик и еще несколько таких политиков проиграли выборы. Это свидетельствует о том, что американцы голосовали прежде всего исходя из собственных интересов, а не с учетом позиции кандидатов по Украине. Следовательно, вопрос поддержки Украины важен для американской политики, но он не является определяющим для большинства избирателей. Демократы действительно занимают иную позицию – они поддерживают Украину и выступают за усиление давления на Россию.

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– То есть американская политика не вернется к уровню поддержки времен Байдена и финансовая помощь Украине не возобновится?

Однозначно нет. В то же время есть возможность стабилизировать три важных направления: поставки оружия, передачу разведывательной информации и стабильность связи. Особенно это касается помощи, за которую платит Украина или расплачиваются европейские партнеры. Здесь ситуация может стать более предсказуемой. В частности, Маску придется искать взаимопонимания с демократическим Конгрессом, поскольку тот сможет влиять на его бизнес. Поэтому вопрос Starlink и других услуг, за которые расплачиваются Украина и европейцы, может стать предметом договоренностей.

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Что касается усиления давления на Россию, такая возможность есть. Конгресс, скорее всего, вновь вернется к законопроекту Грэма – Блюменталя о санкциях против России. Для демократов это важный инструмент, который позволяет демонстрировать жесткую позицию в отношении Москвы без значительных бюджетных расходов. Однако Трамп может использовать этот вопрос для политического торга. Его подход к отношениям с Конгрессом будет транзакционным: вы поддерживаете одну инициативу, а я взамен соглашаюсь на другую. В интервью The New York Times он уже дал понять, что готов заключать политические сделки. Поэтому поддержку Украины и санкционное давление на Россию нужно рассматривать именно в контексте будущих договоренностей между Белым домом и Конгрессом.

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– Может ли ослабление позиций Трампа изменить его диалог с Европой и отношение к Украине? В последние недели мы наблюдали максимальное сближение с Россией. Повлияет ли на это результат выборов или Трамп и дальше будет действовать именно так, не считаясь с новой политической реальностью?

Трампа здесь не изменить. Он и дальше будет действовать в собственных интересах. Это заметили и избиратели: подавляющее большинство заявило, что их очень беспокоит то, что президент работает на собственную пользу, а не в интересах государства. Другое дело, что теперь появляется возможность вести диалог с Конгрессом. Иначе будут вести себя Рубио и другие чиновники, ведь они будут понимать, что им придется отвечать за свои решения. Трамп будет говорить, как и раньше, а вот Госдепартамент и Рубио могут изменить позицию и стать ближе к Украине.

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То, что Кирилл Дмитриев поспешно отправился вместе с российским уполномоченным по правам человека к Мелании Трамп, свидетельствует о поиске нового канала влияния. Он же не гуманитарными проектами занимается – он бизнесмен. Ему нужен контакт, чтобы убеждать и влиять. Он прекрасно понимает, что Уиткофф и Кушнер уже не смогут сыграть свою игру.

Поэтому сейчас мы входим в период затишья и затягивания переговоров. Если в это время активно сработает Ватикан, а Европа начнет давить, ситуация может измениться. Но для этого Украина должна занять четкую позицию. По крайней мере на рабочем уровне нужно заявить Вашингтону: либо Европа участвует в переговорах, либо мы из них выходим. Даем вам на это два месяца. Выясните между собой отношения, потому что дальше продолжать эту бессмысленную ситуацию уже нет сил.

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– То есть результаты выборов все же дают определенный шанс изменить ситуацию на нашем направлении?

– Безусловно. Но я могу сказать, что и раньше были возможности добиться результата. В переговорах важны давление и инициатива. Если удается давить благодаря собственным инициативам, можно перехватить лидерство и направить ситуацию в нужное русло. Главное – не останавливаться, потому что стоит остановиться…

– Изменится ли отношение Путина к Трампу и его возможностям?

– Нет, речь здесь не просто об отношениях Путина и Трампа. Это часть операции ФСБ по оказанию влияния на Трампа. Поэтому Россия и дальше будет демонстрировать готовность к сотрудничеству с США, благодарить первую леди, продвигать масштабные бизнес-проекты. Россияне понимают, что Трамп не получит от них желаемого результата, но продолжат с ним играть.