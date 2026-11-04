"Американские горки": в Politico объяснили, что означает для Европы победа демократов на выборах в США

Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США может обострить противостояние между Конгрессом и Дональдом Трампом и усилить напряженность в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Для Украины она открывает возможность получить больше военной и финансовой помощи, однако на принятие и реализацию соответствующих решений могут уйти месяцы или даже годы.

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О возможных последствиях изменения политического баланса в США для Европы и Украины говорится в материале Politico. Издание рассмотрело пять основных вопросов, за которыми европейцам стоит следить: от будущего трансатлантических отношений и поддержки Киева до энергетического кризиса и политической борьбы внутри Соединенных Штатов.

Трамп может усилить давление на Европу

Победа демократов даст им больше возможностей контролировать администрацию Трампа. Они смогут активнее использовать бюджетные процедуры, проводить парламентские слушания и расследования, а также выдвигать более жесткие требования к законопроектам, которые будет продвигать Белый дом.

Однако президент и дальше будет обладать широкими полномочиями во внешней политике, дипломатии, вопросах национальной безопасности и торговли. Трамп уже не раз использовал исполнительные указы и спорные правовые механизмы, чтобы обходить Конгресс.

Бывший советник по национальной безопасности вице-президента Камалы Харрис Фил Гордон напоминает, что президент контролирует вооруженные силы, пошлины и торговые соглашения, а также имеет право накладывать вето на законопроекты.

Немецкий дипломат, многолетний председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Европе не стоит надеяться на улучшение отношений с Соединенными Штатами. Напротив, ей следует готовиться к усилению напряженности и новым требованиям со стороны Трампа.

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"Нам нужно готовиться не к более гармоничным трансатлантическим отношениям, а к большей враждебности и новым требованиям Трампа к Европе", – предупредил он.

По оценке Politico, Трамп будет стремиться показать, что ситуация остается под его контролем. Больше всего возможностей для этого ему открывает международная арена.

Украина может получить больше поддержки, но не сразу

Большинство ведущих демократов последовательно поддерживают предоставление Украине военной и финансовой помощи. Они рассматривают поддержку Киева не только как защиту демократии и международного права, но и как важную составляющую национальной безопасности США.

Главные истории дня

Победа на выборах может открыть путь к увеличению американской поддержки, однако быстрых перемен ожидать не стоит.

"Не ждите мгновенного спасения Зеленского", – предостерегла директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс.

По ее словам, даже если демократы решат нарастить поддержку Украины, в том числе финансовую, на реализацию таких решений могут уйти месяцы или даже годы.

В то же время Киев нуждается в поддержке уже сейчас. Особенно остро стоит вопрос поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, необходимых для защиты от российских ударов зимой.

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Трамп может пойти на сближение с Москвой

Европейские союзники и Украина опасаются, что Вашингтон может договариваться с Москвой, не считаясь с позицией Киева и европейских столиц.

Бывший американский дипломат Курт Волкер предполагает, что Трамп может в одностороннем порядке ослабить санкционное давление на Россию и возобновить экономическое сотрудничество с ней.

"Я вполне могу представить, что он сделает это в одностороннем порядке и даст указание Министерству финансов США не применять санкции, а вместо этого попытается заключить с Россией новые энергетические соглашения", – сказал Волкер.

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По словам дипломата, глава Белого дома уже обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным возможность возвращения американских энергетических компаний на российский рынок.

В то же время Волкер не ожидает, что Трамп решится вывести США из НАТО или существенно сократить американское военное присутствие в Европе. По его мнению, такие шаги не имеют достаточной поддержки внутри Соединенных Штатов.

Энергетический кризис может затянуться

Еще одним серьезным вызовом для Европы остается угроза длительного энергетического кризиса. Если Трампу не удастся договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива, высокие цены на энергоносители и дальше будут давить на европейскую экономику и усугублять кризис стоимости жизни.

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Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что без договоренности с Тегераном авиационная отрасль может столкнуться с настоящим кризисом уже в марте или апреле следующего года.

Внутренние споры в США могут отвлечь внимание от международных дел

Обострение внутриполитического противостояния в США может отвлечь внимание Вашингтона от международных вопросов. В то же время даже среди демократов нет единства относительно того, как воспользоваться победой на выборах и какие шаги предпринимать дальше.

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Бывшая вице-президент Камала Харрис призвала однопартийцев не инициировать новую попытку объявить Трампу импичмент. Вместо этого бывший мэр Чикаго Рам Эмануэль советует сосредоточиться на внутренних проблемах – стоимости жизни, минимальной зарплате и введении этических правил для органов власти.

Обозреватель Politico Джон Ф. Харрис отмечает, что противостояние может развернуться не только между республиканцами и демократами, но и внутри каждой из партий. Ведь обе уже готовятся к борьбе за определение собственного курса в политическую эпоху после Трампа.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что по итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия добилась большинства в обеих палатах Конгресса – Палате представителей и Сенате. По предварительным подсчетам CNN по состоянию на 10:11, демократы получали 229 мест в Палате представителей против 139 у республиканцев, а в Сенате – 54 против 44.

Результаты голосования также прокомментировали европейские лидеры. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал их голосованием против политики, порождающей бедность и ненависть, а глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере – мощным политическим сигналом об изменении настроений среди американских избирателей.