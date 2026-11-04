"Американские горки": в Politico объяснили, что означает для Европы победа демократов на выборах в США

Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США может существенно повлиять на отношения Вашингтона с Европой, в частности на поддержку Украины, политику в отношении России и энергетическую ситуацию. В то же время усиление позиций демократов в Конгрессе способно обострить противостояние с президентом Дональдом Трампом и еще больше осложнить трансатлантические отношения.

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О возможных последствиях выборов для Европы пишет Politico. Демократы получили контроль над Сенатом и существенно укрепили свои позиции в Палате представителей, что открывает им возможности для расследования деятельности администрации Трампа, усиления надзора за Белым домом и блокирования отдельных законодательных инициатив.

Трамп может усилить давление на Европу

Победа демократов не означает автоматического улучшения отношений между США и европейскими странами. Напротив, некоторые эксперты ожидают, что Трамп может еще активнее давить на союзников, демонстрируя, что именно он определяет внешнеполитический курс Вашингтона.

Немецкий дипломат и бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Европу готовиться не к гармонизации трансатлантических отношений, а к усилению разногласий и новым требованиям со стороны американского президента.

Демократы получат больше возможностей влиять на решения администрации через бюджетные процедуры, парламентские слушания и расследования. Они также смогут добиваться более строгих условий для законопроектов, которые будет продвигать Белый дом.

В то же время президент США обладает значительными конституционными полномочиями в вопросах внешней политики, дипломатии, национальной безопасности и торговли. Бывший советник по национальной безопасности вице-президента Камалы Харрис Фил Гордон отметил, что даже при контроле демократов над обеими палатами Конгресса Трамп сохранит возможность накладывать вето на законодательные инициативы.

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Для Украины может появиться больше возможностей

Усиление демократов в Конгрессе может создать более благоприятные условия для предоставления Украине американской помощи. Большинство ведущих представителей Демократической партии последовательно поддерживали военную помощь Киеву, рассматривая ее как защиту демократии, международного права и интересов национальной безопасности США.

Однако эксперты предостерегают от ожиданий быстрых перемен. Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула, что даже если демократы решат увеличить помощь Украине, в том числе финансовую, ее практическая реализация может занять месяцы или даже годы.

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В то же время Украина нуждается в безотлагательной поддержке, особенно в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы пережить зимний период на фоне российских обстрелов.

Трамп может попытаться договориться с Россией

Еще одним риском для Украины может стать стремление Трампа заключить собственное мирное соглашение с Россией. Американский президент неоднократно заявлял, что хочет завершить войну, однако все чаще обвиняет Владимира Зеленского в том, что договоренности до сих пор не достигнуты.

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Бывший американский дипломат Курт Волкер предположил, что Трамп может проигнорировать возражения Киева и европейских союзников, а также начать ослаблять санкции против России и восстанавливать деловые отношения с ней.

По его словам, американский президент может поручить Министерству финансов США не применять санкционные ограничения и попытаться договориться об энергетических соглашениях с Москвой. В частности, речь идет о возможном возвращении американских энергетических компаний на российский рынок.

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В то же время Волкер считает менее вероятным радикальное сокращение американского военного присутствия в Европе или выход США из НАТО. По его оценке, такие шаги не пользуются достаточной поддержкой демократов, республиканцев, Конгресса и американских СМИ.

Энергетический кризис в Европе может затянуться

Несмотря на результаты выборов в США, европейские страны вряд ли быстро почувствуют облегчение благодаря снижению цен на энергоносители. По оценке Politico, ситуация во многом будет зависеть от того, сможет ли Трамп договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива.

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Его длительная блокировка вызывает энергетический шок, который повышает стоимость электроэнергии в Европе и усугубляет кризис стоимости жизни. Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что без договоренностей с Тегераном авиационная отрасль может столкнуться с серьезным кризисом уже в марте или апреле.

Перед Трампом остается несколько сложных вариантов: возобновить военную операцию против Ирана, отступить от прежних требований или переложить решение проблемы на европейские и азиатские страны.

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Возобновление боевых действий может еще больше поднять цены на энергоносители и вызвать недовольство американцев. В то же время длительная неопределенность вокруг Ормузского пролива продолжит влиять на европейскую экономику.

Вашингтон может погрузиться во внутреннюю политическую борьбу

Еще один возможный сценарий – США настолько сосредоточатся на внутреннем политическом противостоянии, что у администрации Трампа и демократов останется меньше времени на международные вопросы.

Бывшая вице-президент Камала Харрис ранее предостерегала демократов от попыток вновь объявить импичмент Трампу, назвав такую идею неудачной. Бывший мэр Чикаго Рам Эмануэль также призвал однопартийцев избегать политических конфликтов и сосредоточиться на вопросах доступности жизни, повышении федеральной минимальной зарплаты и введении новых этических правил для органов власти.

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Однако, как отмечает Politico, внутрипартийные споры и противостояние между демократами и республиканцами могут усилиться. Это способно повлиять не только на политику США, но и на их способность уделять внимание международным кризисам.

Таким образом, победа демократов может открыть для Украины дополнительные возможности получить поддержку США, но в то же время не гарантирует быстрых решений. Для Европы же следующие два года могут стать периодом усиления политической неопределенности в отношениях с Вашингтоном.

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Напомним, представители Демократической партии США обещали восстановить сотрудничество с европейскими партнерами по поддержке Украины после победы на выборах. Они позиционировали себя как надежных союзников Европы на фоне поиска Брюсселем путей сохранения трансатлантических отношений.

Как писал OBOZ.UA, по предварительным результатам промежуточных выборов в США Демократическая партия опережала республиканцев в борьбе за места в Конгрессе. В частности, демократы одерживали победы в ряде ключевых округов, которые ранее представляли республиканцы.